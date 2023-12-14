  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

14/12/2023

Google香港2023年度搜尋榜出爐！熱搜娛樂名人姜濤Top 10不入！新聞女王撼贏ViuTV劇成熱搜冠軍

#音樂會 #那年盛夏我們綻放如花 #破毒強人 #五月天 #炎亞綸 #新聞女王 #莊子璇 #電視劇 #白日之下 #黃子佼 #ViuTV #台灣 #Google #一舞傾城 #演唱會 #周吉佩 #Blackpink #網絡熱話 #隱形戰隊 #楊紫瓊 #姜濤 #陳奕迅 #張婉婷 #張天賦 #疫情 #佘詩曼 #梁朝偉 #何超蓮 #周杰倫 #Twins #林作 #杜如風 #演員 #張學友 #鄭秀文 #歌手 #電影 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: 大會提供/網上圖片/IG

　　Google香港2023年度搜尋榜新鮮出爐，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2023年香港人關心的話題。

 

　　港人熱搜人氣急升的娛樂名人，「素海霖」成為十大熱搜本地娛樂名人之首；之後順序是「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」、「何超蓮」、「杜如風」、「梁朝偉」、「莊子璇」及「周吉佩」。而登上十大的熱搜娛樂名人當中，部分與新聞事件有關，例如「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」，環球娛樂名人「黃子佼」和「炎亞綸」。至於「楊紫瓊」作為首位亞洲女演員榮登奧斯卡影后，成為熱搜環球娛樂名人第三位。

 

 

 

　　熱搜節目方面，香港劇集製作佔據十大之中的六個位置，分別為《新聞女王》、《那年盛夏我們綻放如花》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《一舞傾城》及《天龍八部》。

 

 

　　2023年初，香港電影票房高開，億元票房電影《毒舌大狀》順利成為年度熱搜電影之首；連同《白日之下》、《給十九歲的我》、《年少日記》、《正義迴廊》、及《風再起時》，港產片一共佔據十大熱搜電影中六個位置，其中《正義迴廊》更連續兩年（2022 年及 2023 年）上榜。

 

　　疫情過後，本地以至海外歌手空群而出在港舉行演唱會，港人亦對之展現「報復式」關注，大大小小演唱會一票難求，而云云演唱會中，本地幫「Twins」、「張學友」、「鄭秀文」、「陳奕迅」、「張天賦」、及「姜濤」在十大熱搜演唱會中佔有六位，台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位，韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」，更高踞第二位。

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#音樂會 #那年盛夏我們綻放如花 #破毒強人 #五月天 #炎亞綸 #新聞女王 #莊子璇 #電視劇 #白日之下 #黃子佼 #ViuTV #台灣 #Google #一舞傾城 #演唱會 #周吉佩 #Blackpink #網絡熱話 #隱形戰隊 #楊紫瓊 #姜濤 #陳奕迅 #張婉婷 #張天賦 #疫情 #佘詩曼 #梁朝偉 #何超蓮 #周杰倫 #Twins #林作 #杜如風 #演員 #張學友 #鄭秀文 #歌手 #電影 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk