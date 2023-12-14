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14/12/2023

東張西望｜東涌中女被露宿者襲擊報警二人同被捕！點解多次受襲仍路經此地？黎寬怡追問內情雙方拒回答

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Text: 娛樂組

　　《東張西望》前日報道一位女士Jenny路經東涌，突然被一位男露宿者當街襲擊，12日繼續跟進事情，攝製隊拍到Jenny當街再次被該男露宿者出手的經過。現場曾有其他途人勸阻無效，報警求助，最後警方同樣拘捕兩人，事件列入公眾地方打架。

 

（網上截圖）

痛苦在地。（網上截圖）

 

　　片段內，一位露宿於東涌天橋底的男子，原本獨自一人靜坐在垃圾堆旁，當時現場環境並沒有任何異樣，他突然起身有目的地行去對面馬路，走近一位女士身邊，女士指示他走近草叢一旁，二人不到兩句就有所動作，男方起飛腳踢向該名女士，該女士指手劃腳有所反應閃避，兼且雙手舉起造出想出拳動作，似乎想嚇退對方。

 

 

　　在此時，《東張》攝製隊衝上前時，該名女子已經倒地，狀甚痛苦，而該男子捉著女方雙手，把對方按在地，期間女士發出痛苦聲音叫好痛，兼叫救命：「唔緊要，我已經打咗999，路經呢度畀佢襲擊我。我啲手指斷喇，救命呀!我已經綁住繃帶，就係唔想手再受傷，唔係我襲擊你，係你襲擊我。黐線架，好臭呀你走開。」

 

（網上截圖）

警方到場。（網上截圖）

 

　　曾經有男途人上前勸阻男士放手，對方回話：「佢戴住手套打我，我拉佢呀而家。」而攝製隊亦有人出聲企圖阻止無效。當時男方把女方壓倒在地，直至警方到場，該男士好主動立即放手。倒地的女士痛楚一時不能站起來，隨後有救護員到場協助，並將她送上白車。事後，Jenny接受「東張女神」黎寬怡訪問，並展示身上手及腳的瘀傷，她說：「噚日佢踢中我胸、肋骨，我擔心受傷。後來上咗救護車不久，有警員話會向我拘捕，話當時我哋有拉扯動作，類似我喺度Fing 手Fing 腳，正常唔識嘅人捉住都會咁做。太驚喇，好恐怖，對方無差別地點相多過乜嘢，我絕對相信冇咁多巧合。」

 

 

　　黎寬怡追問，有指Jenny是先主動撩起事端，Jenny拒絕作答表示：「呢方面已經同律師相討。」而她多次受襲，仍然再路經此地，她解釋：「我要克服心理障礙，我一向相信好多嘢係心理障礙，唔克服就去邊都驚，錯不是我。」攝製隊之後亦有向該天橋底露宿男士了解事情，但對方坐在同樣的垃圾堆旁，但有膠帶圍封該範圍，他亦拒絕作答任何問題。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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