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14/12/2023

hot talk 1點鐘｜聯儲局立場較想像中更鴿 收水利好港股？｜解讀11月社融數據 M1同M2剪刀差擴大代表D咩？

#hot talk 1點鐘 #內地經濟 #中經會 #美國經濟 #聯儲局 #減息 #狹義貨幣 #廣義貨幣 #香港股票 #恒生指數 #凱基亞洲 #溫傑
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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美聯儲局一如市場預期維持利率不變，利率點陣圖預計明年減息3次，減幅共0.75厘。主席鮑威爾會後表示，本次會議討論過減息時間點，但強調不希望排除繼續加息可能性。市場幾乎可以肯定加息周期已經結束，港股日線圖上已突破短期降軌，呈短期反彈狀，後市反彈可以睇幾多？未來港股反彈力度如何，除了取決於減息預期，仲有什麼因素需要注意？內地上日公布11月最新金融數據，廣義貨幣（M2）增速同比增長10%，雖然略低過市場預期，惟仍然較狹義貨幣（M1）增速1.3%為快，M1-M2負剪刀差表明市場對經濟悲觀，加上早前中經會重點未見龐大刺激經濟政策，後市難有起色？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/vMCgQOcHVRA?si=piV4LGDmf7fx_Gbp

 

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