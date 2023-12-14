  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

14/12/2023

玄學面相｜天后Miley Cyrus離婚變機遇？一種面相註定感情受傷！有才華、重情慾有哪些相學特徵？

#玄學 #特徵 #面相 #面相分析 #風水玄學 #相學 #命理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　想愛情美滿，又想自由放飛，當這矛盾擴大至不能並存時，就要「放生」自己，原來「有獎」！

 

　　流行曲全球榜霸（最多收聽歌手）Miley Cyrus 將此中的曲折和解放化為歌詞，一首Flowers （花）在逆境中綻放，最近成為Spotify Record發行首周串流量最高的歌曲，離婚的情傷竟造就了事業的高峰。

 

　　這位流量「天后」的相學特點喻示在感情方面容易受傷，卻又因觀感敏銳而靈感泉湧：

 

一、    眼大：浪漫、充滿幻想、對愛情有極大渴望和期盼，同時又需要極大自由度。

二、    V字面：敏感、情緒波動、對感情異常投入，有利音樂藝術等的創作。

三、    鼻高鼻窄：鼻高，比較自我、自尊心強；但鼻窄，又倚賴人、需要被寵。

四、    唇厚：重情慾、要人陪玩、陪睡。

 

　　只看這組合，便知一定極有個性、極有故事！

 

　　「花」的Punch line引起了無數人的共鳴：

 

　　“ I can love me better than you can.” （我可以愛自己、比你愛得更好。）

 

　　這豪情妙語當然給予不少人力量，但這句的前世今生就展示了人性的矛盾。

 

　　原來Miley的初稿本是：

 

　　「你可以愛我、比我自己更好。」

 

　　她本來是想和前夫 Liam Hemsworth 復合的，但他還是選擇結束這11年的婚姻，她則選擇在前夫生日那天發行這首歌！

 

　　這遺憾也寫進歌裏：

 

　　「我不想和你分手、不想和你爭吵，我哭了……」

 

　　然後她在淚水中想通了：

 

　　「我可以買花給自己、在沙灘上寫自己的名字、自己和自己說話，這些話你從來都不懂。我可以孤身起舞、自己牽著自己的手，愛自己、比你愛得更好。」

 

　　但新生又與舊痕同在：

 

　　「我把指甲塗成櫻桃色，去襯你留下的玫瑰。」

 

　　人生充滿矛盾，愛情本多曲折，這面相更注定要面對愛情的跌宕起伏，今次的波濤洶湧被鑄鍊成金曲，情傷的醒覺竟造就了黃金的轉折。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #特徵 #面相 #面相分析 #風水玄學 #相學 #命理

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk