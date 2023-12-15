為甚麼中國經濟能維持長期高增長？

中國經濟不是沒有困難，而且困難不少，但它早已具備寒梅傲雪的能力，可把逆勢作為推動力，把自己推上新的台階。

有甚麼困難？一個國家的經濟表現，主要有兩種形態：一是隨機震盪帶來的商業周期，GDP上下波動；二是長期性的增長或停滯甚至衰落。中國目前也許還處於商業周期的下行階段，但長期性的增長動力依然強勁。

負面的震盪是不少的，殺傷力最大應是新冠疫情，去年上海封城是震盪的一個高峰。新冠雖已日漸離去，但它的殘餘影響總會如幽靈般在中華大地上飄蕩一段時期。舉個例子，疫情期間大量勞動力變作防疫員工，現在他們都要轉工，找工作也要一段日子吧；疫情期間政府及個人總會吃掉不少儲備，現在須節衣縮食，補充回耗掉了的彈藥。

中國社會的儲蓄率高達GDP的45%，有助化解內房債務問題。(iStock)

外貿順差破紀錄 證抗逆能力強



地緣政治帶來大量不確定因素。俄烏戰爭及巴以衝突都會傷害世界經濟，不利中國的出口市場，但這兩處的衝突，也起到把俄羅斯及中東多國推向中國懷抱的作用，使中國能源不足所構成的風險紓緩不少。至於地緣政治主導下，美國對中國實施的科技遏制，卻迫使中國投入更多資源去發展科技，並屢有突破。

貿易戰尚未結束，但中國去年的對外貿易總量及順差都破了歷史紀錄，足以證明中國經濟抵抗逆境能力強悍。

發展商建了太多房屋，製造了泡沫，對經濟傷害很大。但我相信，內地房地產問題所造成的困擾，遠遠不及2008年美國的次按危機，原因是中國社會的儲蓄率高達GDP的45%，新增資本積累迅速，就算債務問題嚴重，也有本錢在較短時間內化解。

中國過去幾年也推出了一些社會改革措施，例如，在娛樂圈中遏制「娘炮」現象，使「小鮮肉」不如從前般吃香；在教育上，也約束了補習班等迫使兒童過度學習的活動。此類政策或許有爭議，但我們很難說其沒有理據。不過，從數字而言，它們對GDP總會有負面影響。

面對逆全球化，中國應變之道是更加開放，發展一帶一路及RCEP。(iStock)

一帶一路RCEP 減逆全球化傷害

美國曾說要與中國經濟脫勾，但後來發現脫不了，改口為去風險化，但實際的影響還是在全球化過程中倒退。

過去幾十年，世界經濟生產力能夠上升，很大程度靠全球化帶來的國際分工所推動，現在逆全球化，容易製造世界性的經濟危機。中國應變之道是更加開放，西方世界不可靠，便發展一帶一路及RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定，Regional Comprehensive Economic Partnership），此種方向，應可減少逆全球化帶來的危害。

投資率達GDP逾四成 資本累積快

上述的是商業周期的因素，它們與長期的增長因素有所不同。我曾做過定量分析，發現近十多年中國經濟增長的動力七成來自中國的高儲蓄率，三成來自它生產效率（全要素生產力）的進步。

中國的儲蓄率近年約等於GDP的45%，人民不消費，把錢儲起來不是會減少內需，不利經濟嗎？非也！內需有兩大類，一是消費，二是投資。消費的部分，用掉了便沒有了，對未來經濟無甚助益。投資的部分不同，它使到資本累積起來，有利未來的生產。中國的投資率達GDP的43%，如此高的投資率使資本累積的速度變得很快，也正是中國經濟增長的主因。我們當然可質疑，靠紮緊褲頭節衣縮食來推動經濟，是否有其局限？積累到的資本建第一條鐵路效益或許很大，但若已建了100條，再建第101條，其作用是否已微不足道，不能再推動經濟？這種說法是據經濟學中的「報酬遞減律」而推論出來，本身沒有錯，但我們還要注意另一因素，即生產效率進步所帶來的影響，可足以化解報酬遞減的力量。

中國的智能汽車發展速度領先全球。(iStock)

美大搞制裁 反助中企生產進步

中國過去生產效率增長率很高，主要得益於全球化及開放改革紅利，但近年生產效率的增長速度放緩，大約維持在每年2%增長左右，我相信是得力於科技與教育的投資。為甚麼投資會有報酬遞減呢？主要是找不到足夠多的有高回報投資機會，但新的科技卻可為投資界打開一道道門，使他們見到新的投資機會，從而繼續得到豐厚回報。例如，若沒有先進的手機，今天的網購如何能活躍起來？如無人工智能，誰可造出智能汽車？

中國的高新科技本來並無比較優勢，但長期的教育及科技投資，卻使中國掌握了科技實力，此種實力原本也不足夠，因為歐美社會擁有不少專利權，中國的生產經驗也不足夠，市場中競爭不過別人。但美國大搞制裁，反而使中國的市場出現空間，容許了自己已擁有實力的企業去生產，有了生產經驗，便成就了飛躍的進步。

（本文原載於12月15日《香港經濟日報》）