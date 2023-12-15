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15/12/2023

李寧「炒股術」反映了甚麼？

#趣味投資法
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　李寧(02331)在12月10日公布以22.08億元購入恒基地產(00012)近炮台山港鐵站「港匯東」商廈，導致股價在本周一(11日)曾大跌最多16%，及後再公布進行30億元的回購計劃，其實當中反映李寧高沽低買的「炒股術」非常高超。

 

 

 

　　2020年開始，「國潮」概念興起，刺激李寧等著名中國品牌銷售表現強勁，市場也給予非常樂觀的估值，以致李寧股價由2020年3月最低14.8元不斷上升，在2021年9月中曾迫近105元。

 

　　乘著股價及業務高潮，李寧在當年11月以87.5元配售1.2億股，集資淨額104.3億元，並表示會把集資所得投資於新推出的品類、國際擴張、重組基礎設施及提升供應鏈系統，還有在機會出現時投資於未來業務，以及品牌建設及作一般營運資金。

 

　　至於集資所得方面，直至2023年中，李寧只動用了其中的32.14億人民幣，還未及去年40億人民幣的盈利。根據財務報表的資料，集資所得在2022年左右全部轉換成約3厘左右的人民幣存款或理財產品，且今次收購香港總部物業，按大摩的報告推算，回報只有大約3.2厘，低於最近一年約4至5厘的美元利息，可見其未能將集資所得金額發揮最大效用。

 

　　至於股價方面，雖然李寧的銷售仍然保持增速，但受到成本上升、存貨撥備、經銷開支增加的影響，利潤並沒有大幅增加，而股價亦因之前估值過高，盈利前景未達預期，由高位大幅下跌超過8成，現在更趁股價暴跌時，動用30億元進行回購。

 

提防被貼玩弄財技標籤

 

　　按近期股價在19元計算，可以回購約1.5至1.6億股，較前年配售股數為多，變相完美地「高沽低買」自己的股份。假設按當時配售股數等於回購股票計算，李寧就憑這一次賺得82.2億元，大概為4座「港匯東」商廈，非常接近過去兩年盈利，可以見到其「炒股能力」高超。

 

　　對於李寧沒有善用集資擴張或者回饋股東，也未有預示到美息回升，全部匯入內地作人民幣金融產品及存款，甚至購入回報偏低的商廈，已經反映出其對資本分配的規劃欠佳，或反映公司董事缺乏在財務上對管理層的制衡能力。

 

　　至於其高價發行新股，並以低價回購股份的舉動，或許刺激其日後的經營目的或許只為「高沽低買」自己的股份，賺取中間的差價，這可能對於投資者而言是好事，因為管理層能把握股價的升跌從中獲取，不過這些財技通常不能頻密進行，因為時間久了就會被人貼「玩弄財技」的標籤，對日後的經營或許有一定損害。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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