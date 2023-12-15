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15/12/2023

電影NFT以盲盒方式分派場景！只為製片人融資？拆解金融創新為何不是騙局

#營商攻略 #荷里活 #電影 #NFT #電影NFT #電影融資 #融資 #盲盒
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　金融創新不是今天的事情，幾十年前香港創造了分層賣物業、樓宇分期付款及預售樓花，在那個時代，都是金融創新，如果沒有這些產品，香港的房地產便沒有那麼暢旺。很多人一聽到金融創新，便認定它是騙人的東西，其實產品只是死物，騙的是人而不是產品。虚擬資產、NFT和Web3.0是今天金融創新常常會觸及的東西，有些人還未來得及了解它，便擺出對抗的態度，戴了有色眼鏡去看它，這些人根本抗拒改變，仍然停留在自己最輝煌的日子，真的可憐。世界不會因為你的不接受而停頓，終身學習才會令人進步。

 

　　荷里活已經有5套電影透過 NFT去募集資金，假如一套電影有120分鐘，由於每分鐘的場景不一樣，我們可以創造120個NFT，這120個NFT可以作盲盒去分派，投資人除了可以分享基本的提成之外，擁有不同的NFT會有不同的收入。有些人會抽中一些難忘經典的場景，有些人只抽中片末的字幕片段，若果抽中經典難忘場景的NFT便會擁有這個 IP，由於現在的Blockchain技術可以將IP應用的分成記錄下來，成為新的收入，所以投資者都會願意只較高溢價去投，令到電影製片人作電影融資較易達成。這也是一種金融創新，無論甚麼的創新，大部分都是解決人的痛點，解決不了痛點，甚麼創新也沒有用。電影發行的NFT，完全沒有欺騙成分，提供一個更有效融資的渠道而已。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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