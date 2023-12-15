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15/12/2023

黃翠如拍《黑色月光》被網民野生捕獲！翠如BB跌watt驚現雙下巴惹有孕疑雲！楊卓娜楊茜堯姊妹零走樣星味濃

#娛樂 #電視劇 #黃翠如 #楊卓娜 #深圳 #懷孕 #女生 #楊怡 #好去處 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 網上截圖、小紅書

　　楊茜堯（楊怡）、楊卓娜及黃翠如拍攝新劇《黑色月光》，近日劇組在深圳一個大型商場拍外景，有網民野生捕獲楊氏姊妹及翠如，路人拍攝的生圖令三位花旦的真實狀態曝光！

 

王浩信與楊茜堯繼《名媛望族》後再度合作。

翠如相隔三年再拍劇，跟馬志威（左）有不少對手戲。

 

 

　　楊茜堯在《黑色月光》中飾演復仇女主角，不但與楊卓娜首次姊妹合作，二人更與黃翠如飾演三姐妹。近日有網民在深圳龍崗萬達廣場捕獲三人拍劇，只見劇組疑似轉場，楊茜堯身穿深色外套配牛仔褲及高踭鞋，一頭利落短髮，乾淨爽朗的造型有點像《新聞女王》的Man姐佘詩曼。她一邊行一邊讀劇本，非常勤力。

 

 

　　至於楊卓娜及黃翠如緊隨其後，楊卓娜濃妝艷抹，烈焰紅唇配紅色戲服，不過她竟然腳踏粉紅色膠拖鞋，相當騎呢，她連腳甲亦襯晒紅色。雖然造型帶娘味，不過楊卓娜樣貌身材依然keep得好好，穿窄身裙的她更擁有小蠻腰及纖幼小腿。到埋位時，楊卓娜才換上斗零高踭鞋，雖然高踭鞋大了2個碼，不過楊卓娜依然神態自若。

 

　　生圖下的楊氏姊妹星味依然零走樣，相反三年冇拍劇的黃翠如竟然跌watt！手持拐杖的翠如，穿上灰色鬆身上衣及灰色長裙，向來纖瘦的她竟然顯得十分臃腫，比楊卓娜闊半個碼。二人邊行邊傾，雞啄唔斷，從側面看翠如更驚現雙下巴！

 

 

　　有網民驚訝翠如腫咗唔少：「把翠如拍得好胖」、「翠如這髮型，這角度」、「你不說的話，我簡直沒認出翠如bb」等等。拍攝照片的樓主為翠如平反說：「她穿的衣服是寬鬆的，是我拍的角度問題，本人是又高又瘦的。」有人又問：「翠如懷孕了嗎？」樓主代答：「不是哦，她演的是腳受傷了，要拿拐杖。」

 

轉載自: 晴報

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