早霸王阮小儀在殯儀館門外被一句話激嬲！梁嘉琪撐外人被森美鬧：有隻豬噶噶聲咁叫，我當冇聽過呀

商台DJ阮小儀的外婆上月離世，小儀忙於處理親人後事時，竟遇上不識趣的殯儀業人士一句無心說話，即刻焫著！雖然小儀知道對方並無惡意，不過忍唔住衝口而出回應！

阮小儀今日（14日）在電台節目《早霸王》分享經過，上周她前往殯儀館處理外婆的後事：「你知殯儀館門外都好多人做生意，當時我一落車，見到有個哥哥仔攞住畀人訂花圈嘅紙牌，佢見到我，佢先呆一呆，然後講咗句說話，嗰下我即時應對，我知我係錯咗，但都一定咁應對！」

小儀隨即開估：「哥哥仔一見我時就話『喂！乜咁耐冇見呀！』跟住我望一望，殯儀館嚟喎呢度，我都忍唔住話『喂，我係咪應該講大吉利是呀？』」她明白哥哥仔沒有惡意：「但唔知點解喺呢個moment我爆咗出嚟，答『我真係大吉利是呀』，太癲嘞呢件事！」另一主持森美理解小儀的反應：「我明點解小儀嬲，對方唔係普通街外人，佢係做殯儀生意嘅人，同埋（場地）喺殯儀館，如果佢喺海洋公園、迪士尼咁講，就唔會有嘢。」

小儀早前到台灣拍攝節目。

嘉琪又被森美窒啦！

此時，主持梁嘉琪竟然做「架兩」說：「可能佢（哥哥仔）唔覺得自己職業係咁特別…」森美即說：「得啦得啦，天使，唔好再拗嘞，大佬呀，你知自己做殯儀，唔會講『世伯使唔使幫襯呀，畀個折頭你吖』，呢啲嘢唔會講出口，你明㗎嘛！頭先有隻豬（嘉琪）噶噶聲咁叫，我當冇聽過呀！」

小儀笑說：「我feel到我傷咗哥哥仔個心，之後佢兜一兜返話『唔係呀！即係…』，我估佢意思係好耐冇見過我上電視。」森美說:「始終喺得殯儀館或醫院出現，脾氣有少少差都可以接受，邊有心情同你寒暄吖，呢位朋友（哥哥仔）希望你明白佢（小儀）。」