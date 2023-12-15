坦格不入流，曼聯無望翻身；紅軍後勁強，主場可取三分

到底是球迷表達不夠清晰，還是坦格選擇性失聰？主場面對拜仁，全場高呼Attack，但曼聯卻一味防守，賽後坦格竟然還讚賞己隊踢得好。出局兼緣盡歐洲賽，輸波落敗其實並不是重點，重點是曼聯從來沒有展現復甦氣象。

到底是球迷表達不夠清晰，還是坦格選擇性失聰？主場面對拜仁，全場高呼Attack，但曼聯卻一味防守，賽後坦格竟然還讚賞己隊踢得好。

出局兼緣盡歐洲賽，輸波落敗其實並不是重點，重點是曼聯從來沒有展現復甦氣象。



在費格遜年代，18次出戰歐聯，只有3次分組賽出局；但後費格遜年代，7次挑戰歐聯，已經有3次在小組未能出線，曼聯的水平根本就沒有進步過。(由作者提供)

是否因為擔心太早失波會令球隊處於被動？抑或根本沒有部署，只是讓球員自由發揮？

明明賽前只得4分，一定要贏波先可以出線，還要希望另外兩隊打和才有出線機會，但曼聯卻完全一副不急姿態；結果拜仁全場控球率高達56%，傳波更是537對346，射門也是拜仁11次對5次，全面佔優。

以往都已經多次講過，坦格根本不是合適的人選。無論排陣換人、戰術部署，抑或訓練方式，坦格都不入流，怎可以帶領曼聯？



盲目護短同樣是坦格的問題，面對安東尼和奧拿拿表現不佳，他只是不斷為兩者辯護；尤其後者，在歐聯6場賽事，失15球，是英格蘭球會在歐聯分組賽失球最多球隊，奧拿拿責無旁貸。(由作者提供)

上任之後，兩季花了4億鎊，曼聯沒有起色更打回原形；聯賽有車路士和紐卡素失準，但曼聯仍無力打上前四、歐聯明明處於兩強兩弱的小組，但竟然包尾出局。

坦格最大的問題，是沒有為曼聯帶來實質的改變，尤其心態上，越踢越差。



前曼聯名宿史高斯批評曼聯今季轉會市場有很大失誤，花了錢卻沒有買對人，例如簡尼和懷斯，與同樣1億的安東尼相比，高下立見；而且安東尼和加拿祖踢法自私，根本對球隊沒有貢獻。(由作者提供)

球員問題，坦格同樣沒有正視。例如一度因為一記倒掛金鉤被坦格讚到絕無僅有的加拿祖，根本不與球隊配合；而今季獲委任為隊長的般奴，更是從頭到尾都沒有做好自己的工作，除了不斷抱怨，就是不斷失位。

接下來曼聯要面對利物浦、韋斯咸、維拉和森林，如果這4場未能保證最起碼兩勝兩和，恐怕坦格未必能在曼聯迎接2024年的來臨。



同樣屬於豪門的巴黎聖日耳門，竟然要等到最後一輪才憑得失球保住出線名額。擁有麥巴比這個級數的球隊，再加上安歷基這個冠軍領隊，聖日耳門的表現確實令人失望，也證明了即使如何在聯賽威風，也不過是無牙老虎。(由作者提供)

本週焦點

利物浦主場迎戰曼聯，不論牌面實力，抑或近況狀態，利物浦都更優勝，如果不能全取3分，只能是欠運。

利物浦今屆確實有運，除了面對熱刺失分之外，其餘場次都能夠反勝或臨尾入波，成功保住分數，可見今屆的利物浦不但成功回勇，更頗具冠軍相，畢竟贏波要有實力之餘，離不開運氣。

接連在聯賽和歐聯落敗，曼聯面對利物浦恐怕難以反底。除非有神來之筆，或者早段大幅領先，否則紅魔要搶1分都難。



曼聯沉淪，反觀同樣經歷痛苦重建的阿仙奴，開始收成。里奧費迪南表示槍手的成功，不是源於進攻有多好，而是沙列巴和馬加希斯都已經成長為世界級中堅，防守帶來勝利，未來幾年兵工廠都可以繼續稱為錦標的挑戰者。(由作者提供)