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15/12/2023

深圳美食2023｜小紅書推介深圳Omakase！最平¥198食到！海膽控必食吞拿魚海膽熱狗 / CP值高紅酒鵝肝吞拿魚壽司 / 網民大推醬油海苔味Gelato

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Text: Sammy Leung

　　周末深圳一日遊、兩日遊，可以吃甚麼？可能大家已經試過火鍋、串燒、片皮鴨，如果真的想不到要選甚麼餐廳，不如去試試深圳的Omakase吧！深圳的廚師發辦日本餐廳有很多，而且部分價錢一點都不貴，性價比高，今次將會介紹4間在小紅書上超多人大讚的深圳Omakase，即睇！

 

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深圳Omakase│1. 十貫 SUSHI JYUKAN：性價比高！超鮮甜吞拿魚海膽熱狗

 

　　第一間要介紹的是「十貫 SUSHI JYUKAN」，這間日本餐廳食Omakase可以算是性價比相當高，分別有人民幣398元的海膽熱狗餐及人民幣598元的桐餐，而大家都相當推介人民幣398元的海膽熱狗餐，因為有優惠時只需人民幣298元，真的超抵食。先看看海膽熱狗餐有些菜品，磯煮鮑魚配肝醬、黑松露茶碗蒸、刺身三品、車海老佐魚子醬醋凍、海膽熱狗、壽司七貫、稻庭烏冬及蜜瓜雪葩。以上菜品只能作參考，因為季節不同的話有機會有其他時令菜式，但，海膽熱狗一定「走唔甩」！紫菜上有壽司飯，舖滿一層吞拿魚，最高再放上一層滿滿的海膽，一口咬下去又滑又有咬口，十分鮮美。如果你是海膽控的話，可以再加錢加多一層滿滿的海膽哦！

 

圖片來源：小紅書@ Janice

 

圖片來源：小紅書@ Janice

 

　　不過要留意的是「十貫 SUSHI JYUKAN」只有十多個座位，Walk-in有機會要排隊的，所以大家自行預留時間！

 

圖片來源：小紅書@紙腦斧

 

十貫 SUSHI JYUKAN

地址：深圳福華三路118號皇庭購物廣場L2樓19號商店

 

下一頁：醬油海苔味Gelato鹹甜得來帶點清新

 

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