HK Express台灣早鳥機票單程低至$148！台北/台中/高雄來回連稅最平$1,189！這個機場24小時體驗區！有梳化、充電位、免費淋浴室

2023 年來到尾聲，大家近月才清過年假，拿起 2024 年新月曆又不自覺盤算下次能何時放假去旅行。如果等不到復活節、端午節自製長假，或者近近哋快閃台灣也是一個好選擇。香港快運 HK Express 今日率先推出台灣早鳥機票優惠，來年 1 月至 7 月的台北、台中和高雄單程低至 $148，來回機票連稅後最平亦不過 $1,189，請假一、兩日連周末走一轉台灣，大吃大喝充足電再回來打拚，也算不過分吧。

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HK Express 今次的台灣機票早鳥優惠，可用於台北、台中及高雄 3 城市，單程票價低至 $148，而且旅遊日期由 2024 年 1 月至 7 月，不論是下月即飛或者 plan 定上半年的旅行都可以。以台北來回機票為例，官網顯示連稅後最平每人只需 $1,189，而且可以 Open-jaw（多城市行程）訂機票，一次過玩足幾個城市。值得一提，即日至 2024 年 1 月 14 日期間預訂台北、台中和高雄機票時加購 20KG 行李額，即可享高達 75 折優惠！

HK Express 台灣機票早鳥優惠

預訂日期︰2023年12月15日 - 12月17日

旅遊日期︰2024年1月1日 - 7月11日

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