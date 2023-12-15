天氣轉涼｜凍喇！天文台預告發入冬第一個寒冷天氣警告！周六市區急降11度！周日分區氣溫最低得7度？平安夜凍唔凍？即睇未來9日天氣預測

來到12月中，今日各區氣溫普遍上升至27度或以，所以很多人都一件短袖衣服就出外了。但提一提大家位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在明早橫過華南沿岸，即是明早氣溫會急降，明晚市區最低約12度！大家出外一定一定要多帶一件外套，別掉以輕心！

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可能大家今日都會覺得天氣很熱，對，因為各區氣溫普遍上升至27度或以上，所以大家穿一件薄薄的衣服就已經足夠。但天文台指，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在明早橫過華南沿岸。所以明早北風會增強、有雨，由早上約23度急降明晚市區最低約12度，新界更會再低幾度。天文台署理助理台長鄭元中更預告，明早天文台預料會發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。先看看未來9日天氣預測：

● 12月16日（六） - 12至23°C：氣溫顯著下降。多雲及有幾陣雨。早上能見度較低，晚上寒冷。

● 12月17日（日） - 12至16 °C：大致多雲。早上寒冷及有一兩陣微雨，日間乾燥。

● 12月18日（一） - 14至18 °C：大致多雲。早上相當清涼及有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗。

● 12月19日（二） - 14至20 °C：部分時間有陽光。日間乾燥，晚上相當清涼。

● 12月20日（三） - 12至18 °C：大致天晴及乾燥。早上寒冷。

● 12月21日（四） - 12至18 °C：早上寒冷，日間非常乾燥。

● 12月22日（五） - 13至19 °C：天晴乾燥。早上相當清涼。

● 12月23日（六） - 15至20 °C：大致天晴及乾燥。

● 12月24日（日） - 15至21 °C：大致天晴及乾燥。

圖片來源：天文台

而值得留意的是，星期日12月17日大約是12至16 °C，即睇各區天氣預測：

● 打鼓嶺：7-15°C

● 上水：9-15°C

● 大埔：10-15°C

● 沙田：10-16°C

● 西貢：11-15°C

● 將軍澳：10-17°C

● 橫瀾島：13-17°C

● 黃竹坑：12-18°C

● 尖沙咀：12-16°C

● 青衣：11-17°C

● 石崗：9-15°C

● 流浮山：10-15°C

● 屯門：10-15°C

● 坪洲：11-16°C

● 長洲：10-17°C

● 赤鱲角：11-16°C

受隨後的冬季季候風影響，天文台預料一股乾燥的季候風補充會在下周中後期為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗的天氣，所以星期三12月20日溫度大約12至18 °C；星期四12月21日大約是12至18 °C；而平安夜當日溫度大約是15至21 °C。

圖片來源：天文台