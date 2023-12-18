哪位風水師估中2023年股市？

不少散戶認為股票投資乃預測未來的行為，把它與風水學說扯上關係，因兩者皆為對未來的預測。忽發奇想，2023年就過去，不如檢視下一些著名風水師於年頭對香港股市的預測，看看哪位比較準確。

網上找來五位相對較著名的風水師於年初的預言，盡可能以大報或網上視頻作為資料背景，希望沒有曲解他們的意思。始終，網上世界，隨便拿來一篇文章，沒有可靠來源，可信度成疑。

第一位李丞責，他1月時於《東網》一個視頻訪問提到今年股市於4至7月將會處於低位，投資者可嘗試趁低吸納，到年尾會行上升軌。

第二位蘇民峰，1月時他於《信報》一個視頻專訪中提到，2023年市況偏淡。另外談到每20年可能出現突然轉勢，過去有1984年《中英聯合聲明》、2004年沙士後回升，因此他很憧憬2024年會出現谷底反彈。他建議投資者於2023年年頭入貨，希望到秋天時分可賺一點，若要大市升至24000點，則要等到2024年。

恒指於1月尾升至約22690點之後反覆下跌至今。(iStock)

第三位麥玲玲，她於1月接受《HK01》訪問時表示，2023年是「八運」的最後一年，處於「八運」轉「九運」的階段，這段時期局勢會比較混亂，至少要正式踏入九運才會開始回穩，因此今年市況仍會較波動。她指股市形勢不算差，炒賣都能賺，只是最後能否把錢留到最後。

第四位李居明，去年11月他在《星島頭條》中的專欄提到，2023年雖然疫情未退，但香港會一切順利，預計經濟會愈來愈好，大家想做甚麼，要馬上計劃。沒有直接提到股市，但意思頗有指向性，認為2023年不算太差。

第五位楊天命，未能找到他對2023年股市的評論，但他曾於2月初在《開電視》一個專訪談及樓市，他認為樓市於2023年無得反彈，有機會再跌兩成。結果中原指數由他訪問時約160跌至今天約151，累跌約6%。

回看過去一年香港股市表現，一年前恒生指數約19450點，於1月尾升至約22690點之後反覆下跌至今，寫稿時約16800點，整年累計跌幅約14%，表現相當差。依此表現，看來幾位著名風水師皆未能作出精確的預測，而蘇民峰與麥玲玲則預期2024年可有所憧憬。

預測未來從來都是令人興奮的，打開財經雜誌，的確有些專欄以「占星」、「運程」等角度去談股票，有不少捧場客。雖說股票投資乃預測未來的行為，小弟認為始終要結合相關知識才有意思，不理會時局、政策、利率的發展，單以天體運行的方位而對股市走勢作出預期，再把真金白銀投進去，比起賭博背負更高風險。

大家可以問問：「風水師每年都預測股市走勢，他們有否靠炒股致富或財自呢？」同樣問題，不止風水師，還有不少每天和你談股票的「專家」亦然。類似言論有多少參考價值，心中有數。我不是全盤否定風水學說，以前分享過如何可以較科學化去理解，有興趣不妨重溫。

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