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18/12/2023

聯儲局派聖誕禮包，歐洲維持鷹派基調

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　Fed Pivot（聯儲轉折）給風險資產市場帶來了一片春意。美國聯儲局在本年度最後一次政策會議上，表現出了令人意外的鴿派立場，開始談論減息的可能性，並大幅調低了增長預期和利率走勢。市場確認利率周期見頂，最快明年3月減息。10年期國債收益率在當天驟降了近30點，2年期國債收益率決定性地跌破4%的心理大關。信用債市場氣氛良好，資金湧入。股市這邊，美股四大指數同創新高，帶動全球絕大多數股市上漲。美元對各主要貨幣全線貶值。
　　
　　第二天歐洲央行和英格蘭銀行也宣布政策利率維持不變，但在描述未來政策走勢上，就遠比美國同行謹慎，強調對抗通脹事業未竟，討論減息為時過早。連跌之後，原油價格低位企穩，黃金價格略微上揚。最反映市場情緒的恐慌指數VIX跌到12.5，創疫情爆發以來新低。
　　
　　法律界出身的聯儲局主席鮑威爾，用最律師式的語言向世界表述，公開市場委員會「認為不太可能有必要進一步調高利率」。主流財經媒體用最媒體式的語言來概括－－Policy Pivot（政策轉捩點），各國股市債市用最華爾街的語言來回應－－「漲！」。公開市場委員會在過去幾個月，一直試圖迴避提及減息，更多強調如果需要可能進一步加息。這次FOMC會議上他們改變了做法，終於踏出政策轉折的第一步，在預測未來政策利率走勢的點陣圖中，決策者前瞻指引明年減息75點，後年又減75至100點，2026年再降100點。

 

　　鮑威爾在記者會上表明要保持緊縮政策，直到對實現2%通脹目標有信心，可是同時透露決策者正在討論和思考何時減息，利率的下降周期已經進入雷達。鮑威爾最驚艷的一句話是：「你不會等到通脹回落到2%才減息，那樣會太遲了……你需要在遠沒有回到2%的時候，就開始調減對經濟的抑制。」華爾街笑納了這份意外的聖誕禮物。

 

鮑威爾表示「你不會等到通脹回落到2%才減息」，對華爾街起鼓舞作用。(AP)

　　　
　　同時，聯儲局官員全線下調2023至2025年PCE通脹及核心PCE通脹的預測，認為通脹在過去一年中有所緩解，但仍居高不下。鮑威爾拒絕宣告抗通脹取得勝利，可是認為物價回落的進展順利。委員會上調了今年GDP增速預期，而下調了明年的預期。鮑威爾直言經濟活動增長已經大幅放緩，但是經濟衰退的風險不高，就業市場平穩。
　
　　美國貨幣當局鴿曲嘹亮，給市場帶來一片歡喜。利率期貨市場在連續受到口頭干預打壓之後，終於挺起了腰板，掉期價格隱含2024年五次減息，多過前瞻指引兩次共50點；2025年五次減息，多過前瞻指引一次有餘。
　
　　市場預期與前瞻指引的主要差別，在於對明年經濟形勢的判斷，聯儲局看到的是經濟軟著陸，並不需要緊急降息，在適當的時候可以主動啟動減息程式，讓經濟不至於跌入衰退。市場則傾向於相信經濟平穩回落後有一輪急跌，迫使利率政策被動地作出緊急調整。孰是孰非，半年後即見分曉。筆者擔心高企的資金成本可能給經濟和市場中最弱的一環帶來壓力，甚至構成系統性金融風險。
　
　　大西洋的西岸，見到了減息的曙光，東岸則仍在黑暗中摸索。在聯儲局會議後不到24小時，歐央行和英格蘭銀行相繼作出了本年度最後一次決定，維持利率不變，並正告市場不要整天想著減息。歐央行行長拉加德表示：「我們絕對不能放鬆（對通脹的）警惕！」，政策利率「只會高位平移(plateau)」，而不會從加息很快跳到減息。
　
　　聯儲局和歐央行的根本分歧，在於對通脹前景的判斷，而此背後則是將物價壓回到政策目標的政治決心。與美國相比，歐洲的就業市場並不熱絡，只有成本推動型漲工資，見不到需求拉動。以德國為首的製造業國家的經濟處在水深火熱之中，過往強勁的服務業也明顯失去了進一步上升的動力。歐洲經濟陷入衰退的風險愈來愈高。
　
　　不過，歐洲對通脹的恐懼更大。德國100年前的惡性通脹至今仍影響著德國政客和選民，最近能源危機所帶來的萬物騰貴也嚴重蠶食了消費者的購買力，所以歐央行必須要顧及選民的感受，必須要看到通脹回落到設定的政策目標，才敢談論政策轉向。
　
　　歐央行堅持更強硬的對抗通脹態度，有其政治和機構性原因，不過市場卻並不買帳。上周五（15日），德國10年期國債收益率一天內下挫11點，法國10年期下挫10點，反映市場並不認同央行的口頭干預，賭政策利率最終比央行所說的更早進入下行周期。
　
　　的確，歐洲的經濟前景很不妙，資金成本高企對部分高債務國家的壓力也在浮現。歐央行去年在加息上出現了判斷失誤，行動慢過美國；現在在減息上再次判斷失誤，行動意向低過美國。儘管歐央行現在堅持不減息立場，但是明年的經濟形勢可能令其回心轉意。不排除歐央行是幾大央行中第一個減息的可能。
　
　　英格蘭銀行在利率問題上更加強硬，九位利率政策決策者中有三位甚至投票加息，剛剛出爐的消費信心和其他經濟數據也支持他們的鷹派立場。本次會議後行長貝利不必見記者，將媒體對英國央行的政策懸念帶到了明年1月的例會。英國的通貨膨脹出現了大幅下滑，同時經濟形勢也不樂觀。但是英格蘭銀行貨幣政策的獨立性最強，議會指責他們抗通脹不力的聲音不絕於耳。的確，英國的工資上漲在美歐英中速度最快，服務業通脹水準也是美歐英中漲幅最大的。英格蘭銀行可能是三大央行中最後開始減息的。
　
　　本周最大看點是日本銀行是否調整收益率曲線管理政策，筆者覺得還未到時候。數據方面，預計美國11月核心PCE按月零增長，收入按月增長0.5%。英國和日本的CPI也值得關注。本周市場進入聖誕假期模式，成交量會有較大的萎縮。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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