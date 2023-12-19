香港人，愈來愈長命。即係點？即係你要早早為自己在生日子打算！因為，這一代，再不可能靠子女，佢哋自己多數顧唔掂自己，遑論為上一代籌謀？

更甚，大家可知道有個現象，將會日漸普遍？就是——家有兩老！不是老夫老妻，而是，父親與兒子，同是老人！

今天平均年齡，已到八十多。再落去，隨著醫療科技不斷進步，真真「冇咁易死」㗎。如此，大家就要準備面對「長命百歲」。

隨著醫療科技進步，人會愈來愈長壽。

當平均年齡九十多時，下一代，自然也七十，即一個家庭，有兩代老人！

政府其實早早睇到呢個大趨勢，亦深知，要照顧數不盡的長者，就算只提供基本安全網（綜援、醫療、住屋、交通、社會福利⋯⋯），也是一個深不見底的黑洞，故此，早早籌劃一套「自己顧自己」的政策，望大部分人退休後能照顧自己，而少數真正弱勢一族，才由政府孭起生活必需。

香港人全球最長壽，大家必須早對自己退休後的一切問題，及早部署。

於是，就出現強積金、政府債券、銀髮債券、樓宇逆按揭、保單逆按揭及政府年金等種種設計。

點解銀髮債券及政府年金並非人人可買？正因這兩項，乃為照顧長者（60歲以上）而設，當中含有「政府派錢」元素，故不可人人皆得。

政府早知道社會福利難以照顧所有長者，故需早作安排。

我認識不少退休財金高官，皆買盡年金，並夫婦一起買，去盡可買一千萬，為的就是一份「終身保障」。保障乜？保障維持最基本生活質素，直至離世。

強積金、銀髮債券及政府年金，全部為打工族部署「自己顧自己」而設。



買一千萬 ，每月就有就肯定有五萬多「收入」，這個數目，足以令你安心及有點做人尊嚴（唔使靠人也！）。

為何退休財金官員特別鍾情政府年金？因佢哋最清楚政府推出年金的本心及財政實力。另一點也重要，是作為財金官員，就算退了休，也不便大量投資股票、債券及物業，因到底有點「利益衝突」，也「觀感不佳」（炒家形象負面！）。

年金，其實不少商營機構皆有推出，未到60歲無法購買政府年金者，只好到外間機構購買。

但60歲後，就要「精明」一點了，因商營機構，一切目標牟利先行，並沒有真正照顧你晚年的責任。

政府年金公司，不用追求利潤，又有政府包底，全無風險，作為客人，你怎可能選「商業性」機構產品？

小弟人老精鬼老靈，任何商業機構經紀sell我買年金，小弟必提四個問題，要求肯定答案。結果全部都知難而退。正是：

（一）你的年金，擔保無論公司經濟如何，也會準時有單位派發？（二）你們能保證期期派發的，是肯定的銀碼而不是比率？（三）你夠膽白紙黑字保證派我一生一世？（四）若你公司執笠、賣盤或遷出香港，我點搞？

打工仔買年金，若未夠60歲而要選擇買商業機構的，必須清楚其downside，並先與政府年金作比較。

任何商業機構經紀，肯定無法答到以上四個問題。堆砌答案者，也只是在呃你矣。

成年人，自己執生，咪傻吓傻吓呀！