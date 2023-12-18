AI不善於以聯想力創作難取代設計師工作？MUJI藝術總監原研哉：保持忙碌就能激發創意！

日本設計界大師原研哉近日接受訪問時直言，真正有創意的人，並不會懼怕因人工智能出現而失去競爭力。（朱永倫攝）

日本設計中心總裁兼首席設計師的原研哉（Kenya Hara），在行內深耕細作40載，最廣為人知的就是作為無印良品（MUJI）的靈魂人物，擔任藝術總監一職。

多年來，他屢次策展挑戰傳統價值觀，啟發創新與設計。面對橫空降世的新技術，如今年顛覆各領域發展的生成式人工智能（GenAI），他強調完全不會怕。

有言生成式AI的出現會扼殺創意，甚至令設計師飯碗不保。可是，「真正有創意的人，是不會怕亦不會被取代的」，原研哉如是說。

他近日來港參與「設計營商周」，接受專訪時稱：「創作對我來說，就是不斷聯想、假設的過程，我認為這種思考方式對創作來說是非常重要的；而人工智能在這方面就不是很擅長。」

原研哉又認為，人工智能的出現令創作之外的工作變得簡單，設計師反而因此可以有更多空間去釋放聯想力。

在今年的設計營商周壇論上，他提到，我們正身處於新文明到來之前的黃昏，不知道在今天的情況下，會出現甚麼樣的文明形態。專訪期間他補充，隨著新媒體、新技術如生成式人工智能的出現及演變，導致環境發生非常大的變化。

日本設計大師 「空」概念受捧

「大家可能會想知道，甚麼時候才能穩定下來，其實永遠不會穩定下來，變化只會愈來愈快。然後，我們可能會突然發現自己身處一個完全不同的文明中。」他估計，在接下來的10年、20年、30年內，將會出現更多變革。

作為設計師，如何保持創意頭腦來迎接這些轉變與挑戰，絕對是一門高深的學問。原研哉在1983年從武藏野美術大學畢業後，就走上了創新之路。多年來，他更橫跨不同領域，重新定義設計在日常生活中的作用。

自2002年起，他除了擔任無印良品的藝術總監，以禪學的「空」為概念，為品牌奠定極簡設計理念的基石，至今依然大受歡迎；他還多次與建築師們合作，進行與建築有關的主題展覽。例如以「建築家們的MACARONI（通心粉）展」，透過普羅大眾可以理解的形式介紹並展示當時一批建築師們的專業技術及創造性。

同時進行不同類型的項目，保持忙碌，是他認為最能激發創意的狀態。這亦是他保持創新，同時具備個人風格的方法。如果只是專注一項工作的話，「反而很容易看不到其他的可能性」。

早前投入四年走訪約60個日本景點，設立旅遊網站High Resolution Tour，由原研哉親自拍攝及剪接影片，以及撰寫文章。（低空飛行網站截圖）

不同項目 帶來不同切入點視角

舉例，他手上有房地產、書籍封面設計、展覽策劃等項目工作，同時也有酒店設計、大品牌的視覺設計等不同項目。而不同的項目就會帶來不同的切入點和視角，因此，他亦可以經常轉換不同角度，「不停刺激著我，為我提供新鮮感。」

他又形容，自己就像雜技演員，在空中拋接著100多個球，總是會同時進行很多不同項目和工作，「但實際上，雙手只會同時握著其中兩個球，這就是設計師的工作。」

今年原研哉還獲得香港設計中心頒發「DFA亞洲設計終身成就獎」，表彰尤其為亞洲地區設計專業、教育及社會作出的重大貢獻。

原研哉在設計營商周2023的論壇上分享，早前以「重新設計」（RE-DESIGN）為題策展，就是與日本大學生交流及分享的概念之一。（朱永倫攝）