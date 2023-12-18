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18/12/2023

馬國明「餅印」媽咪曝光！馬明IG答謝雙親：謝謝雙方父母家人！湯洛雯爸爸湯鎮宗著波鞋派心心勁溫馨

#影視娛樂 #馬國明 #湯洛雯 #婚禮
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Text: 娛樂組

　　馬國明和湯洛雯（Roxanne）日前在蘇梅島舉行盛大婚禮，昨日開始一對新人及現場的賓客都分享婚禮的照片，繼浪漫的婚紗相外，一向出名孝順的馬國明今日不忘曬相答謝雙親，多謝自己的父母家人之餘，亦有多謝Roxanne的父母家人，相當乖仔有心。

 

 

　　馬國明留言說：「謝謝雙方父母家人……謝謝 攝影團隊……最後工作多年……真的有很多疼愛自己的朋友……未能全部請來……非常抱歉……希望未來日子有機會再請大家食飯……」馬國明分享多張合照，其中一對新人與雙方家長一齊擺出心心手勢，非常甜蜜。

 

 

　　其中，見到馬媽媽跟馬國明「餅印」一樣，見證囝囝成家立室，跟馬爸爸一樣笑得非常燦爛，據現場賓客所指，馬爸爸下令叫馬國明「努力造人」，似乎相當恨抱孫。而湯洛雯的父母著住非傳統中式禮服，中國風的打扮配上白波鞋，非常Chill！而湯洛雯都有分享跟家人的合照，靚湯未有穿著傳統裙褂，反而穿上紅色連身裙，湯爸爸及湯媽媽為出嫁愛女整理服裝的溫馨時刻，畫面相當感動，而湯洛雯都有撓實爸爸湯鎮宗進場，湯鎮宗肚腩幾乎逼爆西裝褸，一邊行一邊不忘不手撳實西裝。

 

轉載自: 晴報

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