玲玲友情報｜麥玲玲話龍年生B未必好？擇時辰剖腹產子人算不如天算？同婦產科醫生分析受孕機率較高時間

好多已婚男女，組織家庭之後，就想擁有自己的小孩，但生BB想佢哋條命好一點，通常有不少人都選擇用玄學方法來協助。堪輿學家麥玲玲為無線主持的新節目《玲玲友情報》，逢周三晚播出，昨晚（13 日）播出一集主題，就以「生仔唔係咁樣生」，拆解生小朋友的禁忌。

（大會提供）

麥玲玲師父會帶領黃紫恩（Jojo）和蔡景行 （行仔）主持這個節目，首集就講到生小孩的話題，亦找來婦產科醫生陳億仕擔任嘉賓，從醫學角度講解。玲玲師父先表示，龍年會特別多小朋友出世，她解釋︰「真係多啲人想追龍年小朋友，啲人覺得龍較尊貴。不過呢啲都係有辣有唔辣，入學讀書較大競爭。」

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玲玲師父表示羊、虎和蛇年生肖較少人喜歡，而且事實上，屬羊的女性好多婚姻較差。她提到以往好多客人都會擇時辰剖腹產子，她提點當中難處︰「好多人擇日生仔，真實情況係得幾日可以揀。首先唔會揀半夜開刀，唔係實畀醫生鬧死。同埋記住運程好似一個餅，就係咁大，睇你想要乜嘢。以女仔為例，你要佢將來讀書叻，就可能嫁唔出；如果要嫁得好，可能佢第時年年考包尾，人算不如天算。」

至於陳醫生透露，香港男士精子活躍度較低，這個問題跟飲食、生活習慣有關。他又談到一些坊間生仔理論的謬誤，例如坊間盛傳禁慾有助懷孕、某些姿勢增加受孕機會，陳醫生笑說︰「反而定期射精，保持質素仲好。早上行房精子較活躍，懷孕機會大。食生蠔真係有用，入面有微量元素。但重點是否每日食、食幾多至有效。」他還叮囑想生育應避免進食高脂、高膽固醇的垃圾食物。