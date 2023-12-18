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18/12/2023

失智症 | 每年1,000萬新症！聽力與失智症有關？血壓高、糖尿病都關事！這些情況或是失智症初期病徵！如何Keep住精靈？

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　失智症 (Dementia) 愈來愈普遍，根據世衞資料，現時估計全球有5千5百萬人口患上失智症，每年有1千萬新症增加。關於失智症的研究，有很多不斷更新的資料，確定的結論有這些：

 

1）    失智症有很多類型，而阿滋海默症 (Alzhemer’s disease) 是最普遍的一種，大概有六、七成的失智症都是阿茲海默症。阿滋海默症始於腦部海馬迴 (Hippocampus)的退化 / 萎縮，而海馬迴主要負責記憶、學習和導向的功能，這也解釋到為何失智症初期的病患者會出現忘記和迷失方向的情況。

 

（2）增加失智症風險的因素包括：年紀（65歲以上）、高血壓、高血糖（糖尿病）、過重或癡肥、太多酒精、不運動、遠離人群和患有抑鬱症。

 

（3）病發初期的病徵有：經常忘記東西或最近發生的事情、方向感變差、曾經出現迷路的情況、對現在是何年何月何日感到迷惘、做決策和解決問題的能力明顯減弱、話到嘴邊卻說不出口、對本已習以為常的工作開始感到困難、性情開始產生變化、不想工作和社交、會無緣無故出現焦慮、憂傷或生氣的情緒、不能閱讀別人的情緒等。

 

　　很多研究著手尋求預防減低患上失智症的風險，以下的方向是多年研究的成果: (1) 必須保持身體活躍（physically active); (2)不抽煙：（3）不酗酒；（4）血壓、膽固醇和血糖要保持正常水平；（5）多用腦筋；（6）保持心情開朗；和（7）不做孤獨精。

 

　　在2023年頭，美國John's Hopkins Bloomberg School of Public Health 的醫學研究團隊又有新發現：聽力減弱會增加患失智症的風險。在他們的一個最新研究當中發現，中度和嚴重失聰的患者，相比正常聽力或輕度失聰的組別，有更多人患有失智症。而最有趣的發現是：當團隊給中度和嚴重失聰的組別配上助聽器的時候，他們患失智症的風險大大減少。這意味著甚麼呢？當我們的腦部接受愈多刺激的時候（包括聲音的刺激），患失智症的風險會大大減少。這結果也與早幾年 Krell-Roesch J et al 於2019年在 Neurology, 93(6): 548–558期刊發表的研究報告 “Quantity and quality of mental activities and the risk of incident mild cognitive impairment”的結論不謀而合。

 

　　想減低患失智症的風險，不要坐著不動變沙發薯仔 (couch potato)，要主動地給腦部多一些五感剌激，多聽音樂、多運動、多參加社交聯誼等能帶給腦袋不同方面的刺激，愈多做愈精靈！

 

 

 

 

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