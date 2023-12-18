盆菜推介2023｜冬至必食盆菜Last Call！豪食波士頓龍蝦鮑魚 / 82折入手鮑魚蠔盆菜 / 淮揚特色鹹雞小元蹄兼送$500餐飲券

冬至、新年過節，一家人最煩就是要想吃甚麼。如果不想出外吃，不想自己下廚，又想吃好一點，到底有甚麼選擇呢？今次為大家推介5間盆菜外賣推介，這樣大家就可以和家人安在家中就食到美食！即睇！

盆菜推介2023｜1. 翠亨邨：豪華波士頓龍蝦鮑魚盆菜+家鄉傳統盆菜食手工原條煎釀鯪魚配生曬蠔豉

翠亨邨是逾45年歷史的粵菜老字號，主打巧手粵菜，而今次推出了2款盆菜，包括波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜及家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜，大家可以按自己的需要訂購。先看看波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜，價錢為$2,288，可以供6位用，這個盆菜豪華食材有波士頓龍蝦，再配上南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉。而其他材料可以吸盡鮮美的湯汁精華，包括腩肉、雞件、鯪魚球、花菇、枝竹、芋頭、蓮藕、白蘿蔔及旺菜，惹味。

家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜的價錢為$1,588，份量大約6人，家鄉傳統盆菜主打手工原條煎釀鯪魚，配上元貝、本地蠔豉、燒鵝、腩肉、雞件、魷魚、枝竹、芋頭、蓮藕、白蘿蔔及旺菜等，正！

如果大家有翠亨貴賓咭及Mira Plus會員價，就可以享有更抵優惠。另外，因為盆菜於取貨當日新鮮製作，所以大家記得至少提早3天前預訂。而翠亨邨只限外賣自取，不設外送服務。

波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜

售價：$2,288

供應日期：即日至2024年2月22日

詳情按此

家鄉煎釀鯪魚傳統盆

售價：$1,588

供應日期：即日至2024年2月22日

詳情按此

換領地點：

翠亨邨（尖沙咀）

地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓

電話：2376 2882

翠亨邨（中環）

地址：香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

電話：2524 2012

翠亨邨（銅鑼灣）

地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

電話：2409 4822

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