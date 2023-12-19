綠營倘冧莊，大陸勢啟動貿易制裁

從1996年台灣首次直選總統以來，北京每次都或明或暗的「參與」其中，試圖幫助有利兩岸關係發展的候選人，不過效果卻總是適得其反。因此綠營候選人每到選前都「期望」被北京痛罵，甚至渴望再加碼來些飛彈和軍事演習，往往就能激起綠營支持者士氣，保證當選。

隨著國際情勢變化與中國大陸國力增強，今次大選看來北京已明顯改變策略，似乎要以更具吸引力的「銀彈」取代「飛彈」，以經濟壓力衝擊台灣選民意向。商務部上周提前公布「對台貿易壁壘調查」結果，認定台灣對大陸存在違反「對外貿易壁壘調查規則」，構成貿易壁壘，而這一切都攸關血淋淋的生計，效果遠勝文攻武嚇。

大陸商務部今年4月12日決定，就台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查，並在10月9日因案件情況複雜，將調查的期限延長三個月至明年1月12日。挑在台灣大選投票前一天公布調查結果，不能說全然是巧合，島內輿論都認為影響投票意向企圖明顯。

我認為如果選前一天才公布調查結果，其實很多選民投票意向已定，加上未必每個人都關心經濟新聞，影響力將大打折扣。提前公布的好處，是能讓議題有足夠時間在社會醞釀發酵，讓可能因大陸方面反擊台灣貿易壁疊而受影響的階層，考慮是否要繼續投票支持民進黨候選人。

北京一旦終止《兩岸經濟合作框架協議》，台灣傳統產業和農業將受嚴重打擊。

民進黨近年雖然採取親美反中政策，但在經濟上卻走相反路線，出口依賴大陸比例逐年增加。今年上半年兩岸貿易總額達1051億美元，為台灣帶來300多億美元順差，貿易額中的500多億來自傳統產業輸出，這些行業一向被視為較為偏向綠營。

大陸方面啟動「對台貿易壁壘調查」，其實有理有據，並非一味政治操作。馬英九執政時與大陸方面簽訂擺明對台讓利的ECFA（《兩岸經濟合作框架協議》），規定有573項早收清單免稅優惠。不過，民進黨執政以來，一方面要享受ECFA帶來的經濟紅利，另一方面為了表達反中立場，陸續將禁止大陸產品輸台項目增加到2509項，嚴重違反世界貿易組織相關規定。

北京方面如果祭出最嚴厲的反擊措施，很可能是終止ECFA，取消573項早收清單免稅優惠。而這573項優惠，將嚴重影響佔台灣對大陸貿易五成以上的農業和傳統產業，在大陸市場馬上失去與他國競爭的能力。以兩岸貿易額仍佔台灣貿易總額近38%來看，北京一旦採取激烈反制措施，台灣除了高科技產品外，其他靠出口的行業將面臨地動山搖的後果。

不過，觀察商務部到目前為止的公告，只簡單認定台灣構成壁壘，但並未指出哪些項目，再加上並未立即公布制裁措施，明顯保留彈性。這個結果將給予台灣民眾無限的想象空間，心知肚明這次大選誰出線，勢必將影響北京未來的處理態度。

台灣輿論認為如果賴清德當選，北京很可能以強烈方式處理台灣違反「對外貿易壁壘調查規則」。

以蔡英文上台以來、兩岸停止接觸七年多來看，如果以「務實台獨工作者」自居的賴清德當選，兩岸不可能恢復協商，大陸方面很有可能終止ECFA或者推出更嚴厲的制裁措施。相反如果國民黨的侯友宜出線，兩岸有機會恢復接觸協商，相信對傳統產業和農業的衝擊相對降低。

台灣的農民主要集中在綠營執政的南部，即嘉義、台南、高雄和屏東一帶，向以偏綠出名。能否像公元2000年陳水扁參選時，為了對抗北京而願意拋棄飯碗，喊出「肚子扁扁也要投阿扁」，結果不到一個月就揭曉。