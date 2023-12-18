18/12/2023
網上騙案｜小心新型騙案：假冒銀行投資經理短訊！有金牌分析師免費咨詢？呃你下載App！警方：網上投資騙款達6,890萬
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
近年，詐騙電話、短訊愈來愈多，可能大家每日至少都收到1至2個，欺詐內容花樣超多，一個不小心可能就會中招。而近日，守網者在Facebook再一次公司了新的詐騙手法，是關於銀行投資的，若你平時有接觸這一方面，就要更加留神了！
守網者近日在「CyberDefender 守網者」出了一個Post，指近日很多人都收到一個同款的SMS，大家又有沒有看過呢？近日，很多網民都收到假冒銀行投資經理的短訊，內容是這樣的：「Hi，我是XX銀行投資部經理，有急事搵你，請你速聯繫WhatsApp」，當中更會附上一條WhatsApp連結。
當大家不小心按了連結，對方就會WhatsApp你，跟你說他們有一個有關投資交流的群組，裏面會有金牌分析師為大家分析市場最新投資方向，大家更可以在裏面免費咨詢。如果你答應就會被對方會邀請加入WhatsApp投資群組，最後一步步引你下載虛假投資App，跟傳統投資騙案手法一模一樣！而守網者補充，過去一周，警方接獲至少114宗網上投資騙案，騙款數字高達6,890萬。所以大家一定要小心！
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