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19/12/2023

Netflix公開2023上半年收視排行榜！美劇佔9席成大贏家！唯一打入十強韓劇《黑暗榮耀》排第幾？邊套係排名最高電影？

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Text: Louise Yuen

　　Netflix 自 2021 年起定期公布每星期全球影視觀看 10 大排行榜，但近期為了增加平台營運的透明度，首次於「What We Watched」年度報告中對外公開 2023 上半年所有劇集及電影的觀看時數，詳細列出今年 1 月至 6 月期間平台上逾1.8 萬部作品的播放情況，相當於 Netflix 平台 99% 觀看量！

 

　　2023 上半年的觀看時數排行榜中，上榜美劇佔 Top 10  名單大多數，當中美劇《暗夜情報員》（The Night Agent）第 1 季成為收視冠軍，觀看時數長達約 8.12 億小時；其次是美劇《母女姊妹花》（Ginny & Georgia）第 2 季，累積約 6.65 億小時。第 3 位則是唯一打入十強的韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）第 1 季，全球高居第 3 位，觀看時數高達 6.23 億小時！而人氣美劇《星期三》（Wednesday）、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》（Queen Charlotte: A Bridgerton Story）、《安眠書店》（You）第 4 季、《母女姊妹花》（Ginny & Georgia）第 1 季等亦統統上榜。

 

美劇《暗夜情報員》（The Night Agent）第 1 季

 

韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）第 1 季

 

　　《黑暗榮耀》以外，韓劇如《浪漫速成班》、《車貞淑醫生》均表現不俗，觀看時數分別排全球第 16 及 25 名。而 Jennifer Lopez 主演、排名第 14 位的《慈母殺心》（The Mother）則是表現最好的電影，觀看時數達 2.5 億小時。Netflix 表示未來將每半年公布一次收視率報告，並以「整體觀看時數」為標準，有別於以往用「每小時平均觀看次數」為收視率，因此有人反映這個計算方法或會不利於電影或集數少的劇集。

 

《慈母殺心》（The Mother）

 

2023 上半年劇集及電影觀看時數 10 強排行榜

 


1.    美劇《暗夜情報員：第 1 季》（The Night Agent: Season 1 ）｜觀看時數：約 8.12 億小時｜按此

2.    美劇《母女姐妹花：第2季》（Ginny & Georgia: Season 2）｜觀看時數：約 6.65 億小時｜按此

3.    韓劇《黑暗榮耀：第1季》（The Glory: Season 1）｜觀看時數：約 6.23 億小時｜按此

4.    美劇《星期三：第1季》（Wednesday: Season 1）｜觀看時數：約 5.08 億小時｜按此

5.    美劇《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》（Queen Charlotte: A Bridgerton Story）｜觀看時數：約 5.03 億小時｜按此

6.    美劇《安眠書店：第4季》（You: Season 4）｜觀看時數：約 4.4 億小時｜按此

7.    美劇《南方女王：第3季》（La Reina del Sur: Season 3）｜觀看時數：約 4.3 億小時｜按此

8.    美劇《外灘探秘：第3季》（Outer Banks: Season 3）｜觀看時數：約 4.03 億小時｜按此

9.    美劇《母女姐妹花：第1季》（Ginny & Georgia: Season 1）｜觀看時數：約 3.02 億小時｜按此

10.    美劇《FUBAR：第1季》｜觀看時數：約 2.66 億小時｜按此

 

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