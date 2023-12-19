吳嘉儀結婚4個月否認公審老公！哭成淚人指二人似歡喜冤家：唔想做離婚KOL不想別人同情

在《開心無敵獎門人》中擔當獎老的「阿七」吳嘉儀與圈外男友Leo結婚四個月，月初阿七突然在IG限時動態連環出po公審老公，指曾被改密碼鎖無家可歸，更被人將成衣櫃衫掟出大門外等，婚姻亮起紅燈。阿七日前現身《歡樂滿東華》節目，事後接受TVB娛樂新聞台解畫，更哭成淚人。

阿七解釋當日兩公婆發生爭執的始末：「嗰日係有啲小風波，兩個人放假諗節目出去玩，可能有啲不似預期…嗰個地方係有去到，但唔係一個好開心嘅回憶…」她指大家因心情唔好，發脾氣講咗啲唔好嘅說話，搞到誤會越嚟越大。

阿七指當刻感到好無助，一時之間唔記得自己藝人身份，絕對唔係想公審老公，「我係覺得唔合理，但之後個風波就更加大…好多同事朋友好擔心我…佢第二日就冷靜咗，有一齊傾偈同食飯。」不過她指兩夫妻的關係仍需要時間處理及調解，更指需要找專業人士協助。

與老公拍拖5年幾，同居時間有4年半之長，阿七指問題唔係新婚磨合期，「我係欣賞佢直率…而家諗番可能成日都有衝突，好似歡喜冤家…我就諗點解人哋老公會（口氹）另一半，點解你唔係？但係我都冇妥協，問題就好似雪球越滾越大…」

阿七忍唔住邊講邊喊，表示呢件事令屋企人同同事擔心，又感激志偉哥同藝員科同事主動傾偈同送上關心。她又希望大家唔好覺得佢係離婚KOL，唔想別人同情同可憐，只想自己喺工作上做得更好，「整理好自己，會重新上路。」