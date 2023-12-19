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19/12/2023

周海媚去世｜周海媚家人宣布告別式已完成！毛孩們已妥善安排：請大家放心！傳留下過億遺產全數留給周媽媽

#演員 #周海媚 #狗 #電影 #緬因貓 #貓 #抖音 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂紅 Photo: 抖音、微博、FB

　　周海媚本月11日因病醫治無效離世，終年57歲，18日其家人公布，已完成周海媚的告別式。

 

家人今日為周海媚舉行告別儀式。

 

　　「周海媚工作室」微博發文，代周母公布消息：

 

　　吾愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！

 

　　海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！

 

　　她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！

 

　　母親率全家人2023年12月18日

 

　　周海媚生前熱愛動物，生前除了飼養愛犬「周六六」，還有今年出生的金毛犬「周敦敦」、緬因貓「周如意」、狸花貓「周來來」、黃貓「周小福」及兔子「周吉祥」等。粉絲和網民都擔心周海媚離世後，毛孩不知何去何從，幸好周母及家人和團隊作出妥善安排，令關注毛孩的網友暫放下心頭大石。此外，有傳周海媚留下過億元遺產，家中排行第二的她尚有三位兄弟姊妹，不過有指姊弟們均無意繼承，遺產將全數留給周媽媽。

 

周海媚經常拍下跟周六六的互動。

 

 

　　周海媚生前拍下多部經典劇集，而電影方面，她在《求戀期》中客串演繹「陳太」一角，亦令人難忘。《求戀期》導演谷德昭寫道：「因為掛住陳太，所以找《求戀期》看。啊…充滿女人味而還有一點baby fat的陳太，相信是當年無數青年的對象，多謝海味肯接下這個錢不多拍攝日數不多的工作，妳的出現令《求戀期》活色生香，令《歡樂今宵》真的歡樂今宵。謝謝海味。懷念海味。」

 

 

轉載自: 晴報

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