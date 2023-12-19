沙頭角一日遊｜明年1月開放個人遊！盤點沙頭角10大好去處+美食推介︰瞭望台眺望中英街、二級歷史建築廣州式騎樓群、懷舊炸油糍、手工米通

沙頭角禁區將開放個人遊！第二期沙頭角開放計劃將於明年 1 月 1 日展開，首階段每日開放給已於網上申請禁區許可證的 1,000 名旅客進入除中英街以外的沙頭角區域，揭開邊境禁區的神秘面紗。離開放禁區不足一個月，沙頭角現時已增設多個全新景點，包括全港最長碼頭、可眺望中英街的許願瞭望台、復刻百年前的手推消防車等。今次為大家盤點 10 大沙頭角好去處及美食推介！

Read More︰

沙頭角禁區將開放個人遊！每日名額300個！幾時、邊度申請網上禁區紙？睇埋沙頭角禁區3大必睇景點

第二階段沙頭角開放詳情：

● 由 2024 年 1 月 1 日起，每日最多 1,000 名遊客（包括 700 名旅行團旅客和 300 名個人旅客）可在申請禁區證後到訪沙頭角

● 前往方法︰個人旅客必須使用公共交通工具進入沙頭角，不可駕車進入，以下交通工具︰

- 於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士；

- 於港鐵上水站乘搭55K專線小巴，於總站下車；或

- 在港鐵藍田站乘搭277A巴士

● 開放區域：整個沙頭角邊境禁區（中英街除外）

● 開放時間︰全年上午7:00至晚上9:00

沙頭角好去處 01｜沙頭角碼頭︰全港最長碼頭！打卡壁畫、純白燈塔

全長 280 米的沙頭角碼頭是全港最長的碼頭，最初建於 1960 年代，由於沙頭角海域一帶水淺，船隻難以停泊，於是將碼頭延伸至水深的位置。沿碼頭走，可以細賞區內小學生繪製的沙頭角傳統文化壁畫，而在碼頭盡處則是「天涯海角」及純白燈塔，也是一大打卡位。

沙頭角好去處 02｜沙頭角之角︰碼頭旁看日出、日落餘暉

沙頭角最東之角就在碼頭旁邊，相傳清朝有位大臣來到廣東沿岸視察，看見這裏風光如畫，於是題筆寫下「日出沙頭，月懸海角」的詩句，沙頭角亦因而得名。這裏除了可欣賞晨曦第一道陽光，街坊更會在黃昏前來日月亭休息、看日落餘暉，將港灣的水光山色都盡收眼底。

下一頁︰沙頭角好去處+美食推介