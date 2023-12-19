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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

19/12/2023

創新科技｜NASA研究中心設數碼分身！靠地理資訊系統助日常營運維修！地政總署開放室內三維地圖助智慧城市發展，各界應如何支援？

#智慧生活 #政府 #GiS #三維地圖 #創科應用 #人工智能 #都柏林機場 #NASA #創科 #全球定位系統 #美國太空總署 #地政總署 #地理資訊系統 #室內三維地圖
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　歐美調查發現，人一生中平均有九成時間都在室內度過。港人情況亦相似，我們大部份時間都在室內活動，但要在室內如醫院、會議中心、大學校園、工業園、企業園區或機場等大型設施內，尋找路徑，猶如走進迷宮，並不能如室外街道覓路導航，可以依賴全球定位系統（GPS）。這時候，先進的地理資訊系統（GIS）所提供的室內定位便成為好幫手。

 

　　這種先進科技在全球的應用日趨廣泛，例如美國太空總署（NASA）旗下蘭利研究中心，佔地764英畝（約相當於17個香港科學園大小），在200多座建築物內設有一系列飛機及航空儀器測試設施。一方面，蘭利GIS團隊創建了整個研究中心的數碼分身，以便日常營運和維修。另一方面，為更好地給3000多名員工分配空間，管理人員透過GIS規劃，考慮所需空間大小、與各種實驗室及研究設施距離和協同作用、電力及供水設施、建築安全，以及相關部門之間是否就近等因素，務求既縮減每人的辦公室面積以節流和減排，又能提升用戶滿意度，最重要的是，可預見每種方案成本及優劣，再加以比較。

 

　　另一例子是愛爾蘭最繁忙的都柏林機場，2018年接待了3150萬名乘客，每周處理2300多個航班（香港國際機場今年6月處理330萬旅客人次、2.2萬架次飛機升降，相比下更加繁忙），在航班延誤（要安排另一個登機閘位嗎？）、處理惡劣天氣（掃雪車和監控維修人員能否跟上進度？）和其他突發事件時，營運團隊通過GIS即時共享資訊，不斷更新飛機及客流數據，從而作出更好更快的決策，保持機場運行良好。不過，這些暢順運作背後，除依靠GIS外，更需要完善的三維（3D）數碼地圖。

 

　　本港地政總署為配合智慧城市發展，自2020年便開展一個創建3D室內地圖的先導計劃，並於2021年開始製作全港可視化三維地圖，涵蓋九龍東及九龍中地區的建築物及基礎設施，包括行車天橋、行人天橋、隧道等。該署正分階段開發全港1250幢建築物及建築物內可通達部分的3D地圖，預定2024年第二季完成。

 

　　可視化三維地圖應用先進測繪技術，呈現高精確度及像真的三維城市模型，其數據集有原生格式和開放格式，可與不同類型的空間數據結合，以支援不同範疇的數據分析和應用，包括城市規劃、土地管理、項目開發、環境評估、交通物流研究、空間分析、遊戲設計等。

 

　　同時，為展示三維地圖數據的應用潛力，地政總署也於今年9月推出全新的「Open3Dhk」線上應用平台（3d.map.gov.hk），平台將大量多元化的空間數據轉化成方便的應用程式，以支援公眾、學術界和專業界別的不同用途，為智慧城市的發展作出貢獻。

 

　　不過，現時要讓大眾享用3D室內地圖資訊前，需徵得相關建築物的業主或物業管理公司同意。為促進智慧城市有更長遠的發展，各界須持開放的態度，大開方便之門，以便公私營機構尤其初創開發各種3D室內及路線應用程式，方能讓我們的城市持續創新和進步。

 

 

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