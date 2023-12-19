【高息定存】招商永隆等減港元定存息，3個月息跌至3.8厘

市場預期美息見頂，美國聯儲局明年開始減息，本港亦陸續有多間銀行下調港元定存息。當中，招商永隆以100萬起存，定存息跌穿4厘，3個月息僅3.8厘，4個月息更跌至3.7厘。即使500萬元起存，3個月息亦降至4.2厘，6個月息4.1厘；適用於客戶透過一點通手機App辦理。

（招商永隆官網截圖）

另外，平安壹賬通銀行4個月及6個月定存息，分別降至4.5及4厘，但入場門檻低，新舊客戶以新舊資金辦理，只需100元即可承做。

大眾定存息有加有減

大眾銀行最新調高1個月及2個月息，分別加至4.2及4.4厘，12個月息亦加至4.1厘，但3個月和6個月息就分別減至4.4和4.2厘；適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

撰文：經濟通採訪組