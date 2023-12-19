護照排名2023｜最強護照排名出爐！只有1個亞洲地區打入Top10！香港特區護照排第幾？即睇Top20詳細排名

出外旅遊除了要買機票、訂酒店住宿外，仲有一樣超重要的事，就是看看你自己的Passport在旅遊目的地用不用簽証，如果是免簽証的話就十分方便，否則就要提早辦理相關手續。全球簽證指南網站最近公布最新的全球最強護照排名，即睇香港特區護照排第幾！

全球簽證指南網站visaguide.world近日公布最新的全球最強護照排名，名單內一共有199個地方的護照，評分項目包括免簽證數量、電子旅行証入境地方數目、免護照入境數目等。先看看Top20的排名！

全球最強護照排名Top20及分數

1. 西班牙（90.36）

2. 新加坡（90.29）

3. 德國（90.26）

4. 義大利（90.1）

5. 法國（90.03）

6. 荷蘭（89.67）

7. 芬蘭（89.33）

8. 瑞典（89.07）

9. 挪威（89.02）

10. 丹麥（88.88）

11. 捷克（88.84）

12. 葡萄牙（88.74）

13. 匈牙利（88.75）

14. 盧森堡（88.62）

15. 日本（88.55）

16. 奧地利（88.49）

17. 瑞士（88.45）

18. 比利時（88.42）

19. 愛爾蘭（88.41）

20. 波蘭（88.24）

圖源：Unsplash@Agus Dietrich

今次排行榜中的第一名是西班牙，一共是90.36分，免簽證地方達106，而免護照入境多達43；第二名是新加坡，一共是90.29分，免簽證地方達156；第三名是德國，一共是90.26分，免簽證地方達106，而免護照入境多達43。

圖片來源：Unsplash@Tomáš Nožina

而在Top10中，亞洲中只有新加坡上榜，連日本都只以88.55分排第15名。至於其他的亞排地方，香港特區護照的排名是45，中國排117；泰國為第108名；韓國第27位；澳門為第57名；馬來西亞是第44位。如果大家想知道更多排名，可以上官方網站查看！

圖片來源：Unsplash@ Florian Wehde