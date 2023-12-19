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19/12/2023

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

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又到年尾，好快就會踏入2024甲辰龍年，又係時候睇吓風水佈局點部署啦！
今次再次請嚟呂法傳師傅教大家喺屋企用九宮飛星風水圖搵出財位、桃花位及病位等9個重要方位，擺啲咩先可以催旺運勢，九運到底點樣先可以行運一條龍？即刻睇落去啦！

 


影片網址：https://youtu.be/tfQwxSog2gY


九宮飛星由來：

東、南、西、北，及東北、東南、西南、西北、中宮，共9個宮位，分別飛入九星，包括貪、巨、祿、文、廉、武、破、輔、弼等「一」至「九」星，不同星掌管不同範疇。

一、白水星 - 貪狼星：事業、人緣及桃花
二、黑土星 - 巨門星：病符
三、碧木星 - 祿存星：口舌是非、訴訟官非
四、綠木星 - 文曲星：智慧、學業
五、黃土星 - 廉貞星：招災惹禍、病痛
六、白金星 - 武曲星：權力、事業、驛馬
七、赤金星 - 破軍星：盜賊、小人
八、白土星 - 左輔星：財星、錢財
九、紫火星 - 右弼星：婚姻、喜慶

如何為屋企劃分九宮飛星圖：

1. 找尋立極點 (幾何中心)
2. 以此作為中宮，將家中圖則平均分為9個正方形 (理想狀態)，或
3. 以立極點作中宮，呈放射狀劃出另外8個方向 (一般情況)

2024年九宮飛星方位：

2024九宮飛星佈局

正東：桃花位
擺放鮮豔花卉、粉晶、心儀對象照片

正南：破軍位
擺放圓形水晶球

正西：五黃位
擺放六帝錢、圓形銅片

正北：財位
擺放聚寶盆等招財物品，放入錢幣

中宮：是非位
擺放金色地毯

東南：病符位
擺放有蓋葫蘆，金屬為佳

西南：喜慶位
八環白玉串、八粒白色石頭

東北：武曲位
擺放金屬武將、白色或黃色玉璽

西北：文昌位
擺放4支毛筆

 

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