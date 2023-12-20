  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/12/2023

中環美食｜4大新餐廳登場！酒店名牌意大利餐廳進駐IFC、珍姐姊妹店主攻碟頭飯鐵板餐！年度糕點大廚迷你拿破侖千層酥！預告：日本挽肉と米炭火燒漢堡扒登陸！

#Sabatini #Food News #新餐廳 #中環 #帝苑酒店 #珍姐 #意大利菜 #珍姐海鮮火鍋飯店 #怡和大廈 #BaseHall 02 #珍姐餐廳 #鐵板餐 #碟頭飯 #妙菲烘焙 #Pâtisserie Millefeuille #拿破崙千層酥 #拿破崙 #年度糕點大廚 #Lionel Bodros #千層酥 #法式甜點 #漢堡扒 #日本 #日本菜 #挽肉と米 #炭火燒漢堡扒 #敘福樓 #黃傑龍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

 

中環向來都是美食重鎮，由米芝蓮高級餐廳 fine dining 至大牌檔的平民美食都有，今個 12 月大家的 to-eat list 又可以新增幾間餐廳名字，先是尖東帝苑酒店的老牌意大利餐廳 Sabatini 在港島開新店，主打精緻地道意大利菜；而本來紅遍中環的珍姐火鍋竟在 food court 開設姊妹店，大賣碟頭飯、鐵板餐等港式滋味；蘇豪區則有年度糕點大廚主理的烘焙店進駐，供應多款口味的拿破崙千層酥及法式甜點。數到最令人期待，一定是「日本漢堡扒天花板」的挽肉と米即將登陸香港，去 IFC 便吃到炭火燒漢堡扒！

 

中環新餐廳01｜Sabatini︰羅馬名牌意大利餐廳進駐IFC！自家製意粉還原意式風情

 

　　擁有65年歷史、來自羅馬的意大利餐廳Sabatini多年前進駐尖東帝苑酒店，一向深得意菜迷歡迎；今年港島人有福了！因為Sabatini剛剛在中環ifc開新店！

     

      Sabatini 的裝修設計向以典雅 Cozy 見稱，新店的裝修保留 Homey 感覺之餘，亦充滿華麗設計感。餐廳共分 5 個區域，Aperture 接待處的大理石地台、拱形大門已充滿羅馬古典氣息；Atrium 區域是中庭和酒吧區，飾以白色瓷磚和赤陶地板，配以木板牆壁和青銅壁燈，質樸得來令人感覺柔和舒服，酒吧枱的木製柱子，更有幾分羅馬建築況味。在往用餐區途中，大家更可透過玻璃櫥窗看到各式意大利美食，好像乳酪和醃製火腿等。

 

Sabatini 香港店的牆上繪出餐廳在羅馬發源地的壁畫。

 

 

 

     用餐區呢？如 Panarama 的無敵維港景緻必定最搶眼！Magic Hour到來景色固然美絕，晚上維港對岸更璀璨，節慶當然還可看煙花！室內設計亦不惶多讓，拱形穹頂天花和夫壁令人聯想到羅馬神聖建築，配合適度燈光，氣氛不失溫暖舒適。別錯過壁畫，繪上餐廳羅馬首店發源地的景致，成為打卡熱點！

 

新店開在 IFC，坐擁無敵維港靚景。
 

      看看餐牌，菜式款式與尖沙咀店一樣多！由入行逾13年的意大利名廚 Marco Antonio Li Voti 主理，主打一系列精緻地道意大利菜，味道配搭傳統紮實，卻不過時；必試新西蘭小龍蝦生薄片配魚子醬，用奧思迦魚子醬，配意大利西西里檸檬及清甜青蘋果炮製，小龍蝦鮮味得到點綴兼提升！意粉控不要錯過自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉，手切鴨肉經過慢煮，軟腍入味，粗麵條口感十足，掛滿鴨肉汁，令人吃至碟底朝天！而香煎法國龍脷柳，加入意大利西西里檸檬及白酒汁點綴，輕輕巧巧，很受女士歡迎。

 

自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉

 

意式醃製牛肉配辣根、火箭菜及香草蕃茄

 

自家製貝殼粉配意式西西里紅蝦及香草蕃茄汁

 

香煎法國龍脷柳配蘆筍及白酒汁

      

      值得一提，餐廳逢星期二至星期六 7:30pm 至 10:30pm 設有現場樂隊演奏，生日歌、情歌、節慶歌樂師都樂意為客人演奏獻唱，將用餐氣氛推至頂點！

 

Sabatini

地址︰中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號

電話︰2610 0080

開放時間︰午餐（星期一至六）上午11:30－下午3:00、假日早午餐（星期日）上午11:30－下午3:00、晚餐（星期一至日）：晚上6:00－晚上11:00

網址︰www.instagram.com/ifcsabatini/

 

下一頁︰珍姐火鍋姊妹店！賣碟頭飯、鐵板餐等港式滋味

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Sabatini #Food News #新餐廳 #中環 #帝苑酒店 #珍姐 #意大利菜 #珍姐海鮮火鍋飯店 #怡和大廈 #BaseHall 02 #珍姐餐廳 #鐵板餐 #碟頭飯 #妙菲烘焙 #Pâtisserie Millefeuille #拿破崙千層酥 #拿破崙 #年度糕點大廚 #Lionel Bodros #千層酥 #法式甜點 #漢堡扒 #日本 #日本菜 #挽肉と米 #炭火燒漢堡扒 #敘福樓 #黃傑龍

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk