聖誕食譜 | 蔬食聖誕花環焗餅：方便易潔鑊版35分鐘完成！南瓜栗子餡營養值爆燈

一下子，冷空氣到來，氣溫急轉直下，回歸冬天的本色，迎來期待多時的寒冬。大概是天氣沒有很晴朗，天陰陰，太陽躲起來的日子，加上氣溫降至不到15度，體感溫度特別的來得冷。坐在客廳裡，寒氣迫人，急得要把所有窗戶關上，而平常高傲不理人的貓咪，亦忍不住，跑上梳化來，躺在身旁，一起取暖。

冷颼颼的日子，苦了不只是早上要爬起床來的上班族，還有無家者，和在外流浪的貓狗。躲在室內的我們，如果冷了，可以開暖風機，喝點熱茶暖湯，蓋張暖被，好來保溫取暖。但在戶外，毫無遮擋的地方，不管躲到哪裡去，都是冷風呼呼吹，再蓋多少的被單，穿多少的厚大衣，還是冰冷難耐的吧？更何況，浪貓浪狗們沒得添衣？

極端氣候底下，熱的，可以飆上50度，泰國不就是嗎？酷熱得，衣袖再短，也散不走那悶熱的壓破感。冷的，可以低於9度，越接近周末越是冷喔！咬人的冷，也教人渾身發抖。隨著地球的氣溫，每年逐少的升溫，這個極冷極熱的氣候，將不會離我們而去，更可能會日趨惡化；而能源的需求，也會因此而增加。隨之而來，各國的能源費用、生活費和通膨等的上漲，可能，要比極端的氣候更可怕啊！

蔬食聖誕花環焗餅（4人份、易潔鑊版）

準備時間：20分鐘

冷藏時間：1小時

烤焗時間：35分鐘

材料：

全麥麵粉 3茶杯 / 南瓜 1/3個（約250克）/ 紅蘿蔔 半個 / 紅燈籠椒（甜椒） 半個 / 白蘑菇 10粒 / 芹菜 1小束 / 即食栗子 10粒

調味：

鹽 1.5茶匙 / 糖 1茶匙 / 黑醋 1湯匙 / 蒜香粉 1湯匙 / 黃薑粉（薑黃粉） 半茶匙 / 紅椒粉 1湯匙 / 乾羅勒葉碎 1湯匙 / 橄欖油 6湯匙

工具：

砧板 / 菜刀 / 蔬果刨刀 / 擀麵棍 / 切麵糰刀 / 湯匙 / 茶匙 / 茶杯 / 大沙律碗/ 飯碗 / 木舀 / 矽膠拌匙 / 保鮮紙 / 牛油紙 / 煮鍋 / 烤架/ 平底易潔鑊（不沾鍋）連鍋蓋 / 煮鍋 / 碟

步驟：

1. 刨走紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切成粒粒。

2. 挖走紅燈籠椒的籽和蒂，洗乾淨後，亦切成粒粒。

3. 把白蘑菇切片。

4. 洗乾芹菜後，切去根部，切碎。

5. 切去南瓜的皮和籽，洗淨後，切塊，並放鍋裡蒸15分鐘。

6. 把放涼了南瓜塊放於大沙律碗中，用木舀拌碎。然後放入即食栗子，拌碎。

7. 將步驟1-4材料放於大沙律碗中，加1茶匙鹽 、糖、黑醋、蒜香粉黃薑粉、紅椒粉、 乾羅勒葉碎，拌勻待用。

8. 放全麥麵粉於大沙律碗中，加半茶匙鹽，拌勻後，倒入橄欖油。攪拌後，加入2-3湯匙清水，攪拌成麵糰。

9. 用保鮮紙包裹麵糰，放雪櫃冷藏1小時。

10. 取出麵糰，切成4份。

11. 取其中一份，揉搓成圓形的餅皮（可用飯碗將圓形畫出來），再成8小份的三角形。

12. 輕輕拿起三角餅皮，排成星形，中間中空成圓圈形。將步驟7的餡料沿圈鋪上。拿起小角，疊在餡料上，直至8個小角都疊上。

13. 重覆步驟11-12，至所有麵糰都用完。

14. 以中火預熱平底易潔鑊，鋪入牛油紙，放入步驟13，蓋上鍋蓋，以中火煎焗15分鐘。然後打開鑊蓋，輕輕翻到另一面，改以小火多煎焗10分鐘。

筆記：

1. 栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

2. 南瓜有豐富的胡蘿蔔素、維生素B群、C與E，可以提升身體的免疫力。

3. 芹菜有可幫助鈣質附著在骨骼的維他命K，亦有提升免疫力的維他命A和C，以及多種抗氧化劑。

4. 紅蘿蔔含維他命B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5. 菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手。