不計今天(20日)，2023年還剩5個交易日便要「埋單」，投資者正預估明年哪個板塊會被看高一線；同時，面對2024年可能更為嚴峻的經濟環境，一眾中小老闆、打工仔及創業人士也會問：明年有甚麼好做？以上問題的答案，相信都可從全球社會的大趨勢中找到。

社會出現甚麼趨勢，市場便會有甚麼需求。除可循生老病死、衣食住行、吃喝玩樂這些基本思路，加上如法律、教育、銀行金融等傳統行業，甚至環保如回收等，預視產業前景之外，社會最新的趨勢，例如人口老化，也將帶來新的機會。而民眾普遍較前富裕，以及因人際關係疏離而導致的寂寞感，是其中兩大趨勢。

民眾寂寞 商機所在

社會趨向富裕，民眾寂寞，最少會在以下3個經濟領域，製造大量商機，包括寵物、銀髮及單身的經濟。3個經濟互不排斥，即若你是單身兼養寵物的長者，不少事情都需要別人代勞的話，你需要消費的機會可能便會比其他人多。香港、內地，乃至歐美國家人口老化，結婚及生育率偏低，長者、無子女的夫婦等社群的寂寞感，可造就：

一、寵物經濟

根據政府統計處2019年公布的《主題性住戶統計調查第66號報告書》顯示，全港有24.2萬個住戶飼養貓狗。寵物貓狗的需要就是人類生活需要的反映，商機無限。

單以養貓為例，展覽集團《全香港住戶飼養貓隻的數據及趨勢分析調查》顯示，受訪者平均每月飼養貓隻花費為1495元，較2022年增近20%，超過3500元的貓迷也有4%，估計2023年市場規模達18億元。

嫌本地市場規模不夠吸引？有業內人士預計，今年內地寵物市場規模達3924億元人民幣，近4年複合年增長(CAGR)33%（圖一），也是唯一由2010年至2022年CAGR平均維持25%以上的產業，預計未來10年，仍能保持10%以上行業。與美國對比，內地寵物經濟無疑大有拓展空間（圖二）。

市場龐大，參與門檻有高低，小老闆、創業者，甚至打工仔都可透過做這些工作「入場」：寵物烘焙，為貓狗烘焗由新鮮蔬菜和肉泥製成的生日蛋糕、月餅，以及蛋撻等點心；寵物攝影及畫像、寵物照顧，例如餵飼、清理便溺、玩耍、遛狗、馴狗練狗，乃至殯葬服務等，還有醫療、保健、美容、寄養酒店、家具用品等門檻較高的生意。

二、銀髮經濟

銀髮「長者」不少屬「初老」(young old)，其中機會，許多專家都已有論述和分析，筆者現只舉全球規模最大，專為中高齡女士而設的連鎖健身房Curves一例。

Curves在日本有逾80萬名女會員，會員流失率僅3%，有1760間分店。健身之外，它還為會員締造「超級閨密聯盟社群」，這種社交及情感的聯繫，有助會員排解寂寞。先講心，後講金，其後的美容護膚、包包、品酒、時裝、插花等，便會財源滾滾。此外，為長者度身訂造旅遊，甚至廣場舞教練、陪聊等需求，都蘊藏？無限商機。

三、單身經濟

去年，港人結婚只有26899宗，創過去30年最低。若以30%人口是單身計算，本港便有逾200萬單身人士，而內地單身人口則有2.4億。單身的收入雖未必比已婚的高，但他們儲蓄的意欲卻較低，更願意花錢購買、嘗試新事物，消費力會較強。其中社交類的產品和服務，例如聊天、交友等，都有錢途。

有別於新能源、5G、AI、芯片等較高門檻的產業，上述3大經濟雖是未來3年，一般人較易參與又最快搵到銀的機會。但別人搵到銀，不一定代表你也可從中賺到錢。隔行如隔山，行行都有其艱難的一面，要賺錢，有志者必須具體了解是否可在顧客的痛點、癢點或爽點上，作出專精的回應。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



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