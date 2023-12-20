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20/12/2023

國民黨房策向香港偷師

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #國民黨 #民進黨
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　今次台灣總統選舉，國民黨派出嘅總統候選人弱過弱雞，唔好講香港人，就算台灣人都唔知侯友宜係邊個，大家認為民進黨賴清德坐定粒六，於是搵個半唐番做副總統候選人。而事實擺在眼前，根據初時民調顯示，民進黨佔40%，而國民黨佔30%，稍微輸畀民眾黨柯文哲。一般人認為民進黨應該可以大勝，問題係可唔可以過半數。
　
　　正當大家以為民進黨贏梗時，國民黨搵評論員趙少康做副手。老趙30年前競選台北市長失敗後，一直做政治評論員，在藍綠都算吃得開。老趙答應之後，國民黨民望開始上升，當大家以為，或者連老趙都以為係自己功勞時，其實並唔係，而係國民黨推出兩項幫助年輕人及退休人士嘅房屋政策。我講大家都唔會相信，呢兩項政策有機會係向香港偷師。

 

　台灣樓價低，未必可以做得到以房養老。(Shutterstock)


　　第一項叫以房養老。我唔需要解釋咁多，只要話逆按揭，大家都知係咩事，甚至如何運作。不過我對以房養老有少少保留，香港樓價高，逆按揭的確可以幫到退休人士，但台灣樓價低，以房養老未必可以做得到。
　
　　第二項叫以貸養房，包括一個叫「555」嘅計劃在內。簡單嚟講，就係林鄭Plan。呢個計劃受台灣年輕人歡迎，所以國民黨民望飆升。今次台灣總統選舉，鹿死誰手真係唔知。
　
　　有人問點解民進黨唔提出類似計劃，我認為並唔係唔提出，而係唔敢提出，如果畀人知道係向香港偷師會好難解釋，想唔落台都唔得。

 

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