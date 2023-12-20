GLOBAL Wednesday｜SPY單日吸資逾200億 美股仲有得上？美債部署策略｜FedEx (FDX) Q2業績有何啟示

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

道瓊工業平均指數連續五日創新高，美國近六成家庭均持有股票，上周五（15日）全球最大規模的S&P500 ETF錄得單日流入逾200億美元，創成立而來新高，市場情緒過分高漲成美股回調一大隱憂？美國11月新屋動工遠超預期，惟經濟是否軟著陸仍有待觀察？根據芝商所的利率期貨顯示，交易員預計明年3月減息機會率達70%，由於利率與債價為反向關係，目前為部署債券的好時機？聯邦速遞(FDX)第二季純利增14%，惟收入跌3%，公司自去年12月提出降本增效，對提振公司利潤有多大貢獻？一向被視為全球經濟晴雨表的聯邦速遞，其業績展望有何啟示？

影片網址：https://youtube.com/live/fS4LJrZxo4U

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8