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20/12/2023

GLOBAL Wednesday｜SPY單日吸資逾200億 美股仲有得上？美債部署策略｜FedEx (FDX) Q2業績有何啟示

#hot talk 1點鐘 #美股 #黃偉康 #聯儲局 #標指 #美國國債 #加息 #美國經濟 #MSFT #Google #FedEx #FDX #NIKE
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　道瓊工業平均指數連續五日創新高，美國近六成家庭均持有股票，上周五（15日）全球最大規模的S&P500 ETF錄得單日流入逾200億美元，創成立而來新高，市場情緒過分高漲成美股回調一大隱憂？美國11月新屋動工遠超預期，惟經濟是否軟著陸仍有待觀察？根據芝商所的利率期貨顯示，交易員預計明年3月減息機會率達70%，由於利率與債價為反向關係，目前為部署債券的好時機？聯邦速遞(FDX)第二季純利增14%，惟收入跌3%，公司自去年12月提出降本增效，對提振公司利潤有多大貢獻？一向被視為全球經濟晴雨表的聯邦速遞，其業績展望有何啟示？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/fS4LJrZxo4U

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

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