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20/12/2023

沈震軒生日陳欣妍送超大禮被網友大讚女友天花板！拍拖6年陳欣妍指男友超慳家：我諗住畀個驚喜佢

#沈震軒 #陳欣妍 #YouTube Channel #情侶檔 #影視娛樂
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　　沈震軒和陳欣妍拍拖六年，兩人近年都活躍各自的YouTube Channel，陳欣妍大談兩性關係及女生扮靚之道，沈震軒則陪網友一齊做運動，不過他們都互相亮相大家的Channel一齊以「情侶檔」曬恩愛，非常甜蜜。陳欣妍最新影片大爆原來為沈震軒準備超豪華的聖誕禮物，就是為沈震軒換車，更特別為他炮製一個大驚喜。

 

 

　　陳欣妍透露拍拖第一年，她已經為沈震軒準備生日驚喜，就是趁他北上拍戲時到當地探班，沒想到沈震軒嚇到呆住，從此她就知道男友完全不喜歡驚喜！陳欣妍指男友沈震軒是典型的金牛座，平日精打細算兼慳家，所以就算見到座駕開始舊，都不太捨得換車。「我同佢拍拖六年以來，我都冇買過佢合心意嘅禮物，因為佢個人好唔鍾意驚喜，因為佢係慳家，但我發覺佢話自己架車舊，但佢唔會換車，因為佢係非常專一長情嘅金牛座！有見及此，我諗住畀個驚喜佢，送架車畀佢！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　陳欣妍稱由於政府推出一換一的計劃，所以最終無辦法讓沈震軒知道新車的事，不過仍然為他炮製驚喜，跟工作人員夾埋聲稱要工作開會，最終沈震軒在工作人員引領之下到寶馬的Show Room取新車。陳欣妍為新車布置成聖誕禮物一樣，自己則化成聖誕小姐，香車配美人，給沈震軒一個驚喜。

 

　　沈震軒見到女友的驚喜，眼球大震撼，更笑斥工作人員的演技越來越勁，成功連他都蒙在鼓裡。沈震軒對新車大感興奮，更即時開車離開。他說：「好緊張，因為新車未揸過嘛！下次麻煩你，我個小心臟真係負荷唔到咁大，唔好咁大驚喜！」最終，沈震軒抱住緊張的心情將新車揸返屋企，大讚行車暢順，感謝女友為他炮製的驚喜，陳欣妍笑言已經包括聖誕禮物、新年禮物及情人節禮物，隨即追問自己聖誕禮物的下落，沈震軒答應對方會好好安排。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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