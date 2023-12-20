上期提及我機構舉行了周年大會，當日非常榮幸邀請到勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士擔任主禮嘉賓。孫局長致辭時，一時感觸，捨棄了原稿，即興與我們分享他兒時在學業方面的經歷。

孫局長在內地出世，六歲時移居到香港。他剛來到香港時，不諳廣東話。由於他沒有讀過幼稚園就直接入讀小一，即使他就讀的不是名校，卻依然感到十分吃力。他在第一個學期的考試成績平均分是五分，創出該校有史以來的最低平均分紀錄。在他徬徨無助之際，身邊出現了一束光，就是他的一位老師。

老師叫他到教員室，耐心地問了他幾條數學題，他很快便給出正確答案。老師看他能如此迅速地解答題目，資質該是不錯的，於是教他答題除了寫答案，亦需要寫下計算的步驟。經過老師的提點，他頓時茅塞頓開，逐漸追趕上進度，成績亦大大地提升了。他感恩那位老師為他開啟了人生中的一盞明燈，將他從黑暗的環境中帶出來；若非那位老師，他不知道何時才有人向他伸出援手，更不知道未來的路會否如此順利。

我在台下聽孫局長昔日引以為恥的成績，今日娓娓道來，猶如年少功勛。相信大部分成功人士在奮鬥的過程中，亦非一帆風順，當中也有困苦的時刻，才會成就歷練。

孫局長認為每個孩子都需要有人為他們開那一盞明燈，引導他們走向光明的道路。現今社會的資源比他兒時七、八十年代已大大地改善，孩子能得到的幫助和機會也較那時多了許多。局長勉勵在場的宿生及學生，只要他們願意走一條光明的路，院舍的導師、社工、學校的老師等許多人，必然願意為他們開啟那一盞明燈，成為他們生命的一束光。

機構一直以「一切為了孩子」為信念，所提供的各項服務和活動，都是為了能讓宿生和學生變得更加美好。我們的孩子成長環境並不容易，我們的同工可以為孩子付出很多，為他們制定不同的學習計劃，亦在成長路上陪伴他們，與他們同行，但孩子將來的路要如何走，仍然是由他們自己把握。他們選擇積極面對人生，還是活得得過且過，決定權在他們手中，他們的光芒還是要靠自身煥發出來。

孫局長在致辭中亦有回應我在年度工作報告借用狄更斯的著名悖論道出我們的處境。局長認為希望的春天已經來了，他希望這個春天能夠更加燦爛。願我們服務的孩子們，能夠擁有一條屬於自己的光明道路，走過幽谷後，日後亦能成為他人的一束光。