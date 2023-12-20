日本歷來首相任期最長、在福島核災後提出「安倍經濟學」的安倍晉三，遇刺身亡才一年零五個月，他在自民黨留下的最大政治派閥，居然就被岸田內閣以迅雷不及掩耳之勢，一舉趕盡殺絕了。

外間以為岸田窮途末路，但安倍派卻先遭痛擊（美聯社）



現任日本首相岸田文雄就職之初，本欄曾對他的行事方式作出以下判斷：當時，岸田上任才十日，就敢於冒著自民黨支持度只剩45%之險，發動閃電式大選「奇襲成功」，穩住內閣及執政黨地位。這次背水一戰的冒險之舉，足證他的政治謀略中帶有一股狠勁。因此，在預測岸田未來處理國內外錯綜複雜局勢時，要留意他會否再度展示這種冒險與狠勁。



及至安倍去年7月遇刺身亡，本欄亦再次指出：回顧安倍執政期間，中日關係縱然歷經各種風波，但安倍的政治和經濟戰略「可以預測」，使得兩國關係在日趨混亂的國際秩序下，仍處於「可以控制」的狀況。但進入後安倍時代，兩國關係反而面臨難以預料的變數。



黑金醜聞奇襲安倍派黨大佬



時至岸田上台兩年，他提出的「新資本主義經濟」雷聲大雨點小，未能真正改善民生，反而強行推動核污水排海，進一步打擊災區民眾生計，導致民怨沸騰。岸田由上台之初的意氣風發，淪落到現在政治生命奄奄一息。多份民調顯示，其內閣民意支持度已跌至16%至22%之間，可謂恥辱性低位。不要說安倍，連菅義偉等表現平平的前任，都比他的支持度高。



民意支持度跌到這般低，岸田也本該學他的前任知難而退了，安倍派的黨大佬們大概也是這樣認為。作為擁有99名國會議員，且在過去20多年推舉過森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三與福田康夫四位首相的派閥，可謂幕府帳內兵精糧足，無非就是把岸田從首相府的旋轉門更換出來，坐食花生而已。



誰料得一場突如其來的政治黑金大醜聞，卻搶先把安倍派大佬們打得人迎馬翻。過去對安倍派笑臉恭迎的岸田也瞬間變臉，再次展示出背水一戰的冒險與狠勁，居然一舉將內閣十多名安倍派閣僚全數掃地出門。安倍派好歹是自民黨最大派系，竟就這般在內閣被「滅門」了。

安倍派官房長官松野博一首當其衝（美聯社）



官房長官松野博一當先被擊倒



安倍派被清剿的過程，符合日本政治派閥傾軋的慣用劇本：首先是媒體接獲舉報，曝光了自民黨權貴利用出售所謂「宴會劵」，將政治獻金據為己有。內閣官房長官松田博一首當其衝，被揭透過「宴會劵」收取了一千萬日圓。



表面上，官房長官似只是首相的發言人，實際上這個職務的地位不亞於白宮幕僚總長，是首相的大內主管，包括保安、情報、人事等各個敏感領域的政策擬定，都需經他之手，權力直逼副首相。岸田將這麼重要的職務交給安倍派，等同讓對方清楚掌握首相一舉一動，算得上是為爭取支持而交出的投名狀。



松野自岸田上台兩年來，便也一直穩穩坐在官房長官位置上，怎料在今次黑金醜聞中，被當先一棒擊落。接下來，安倍派實力組「五虎將」除松野外，其餘的國會對策委員長高木毅、經濟產業相西村康稔、政調會長萩生田光一、參院幹事長世耕弘成逐一被醜聞拖下水。



東京地檢特搜部刑事問責



經媒體曝光令醜聞事態擴大後，舉國輿論嘩然。說時遲，那時快，令政客聞風喪膽、專門查辦官商勾結的東京地檢特搜部大規模出動，搜查各個「安倍派」政要的辦公室，調查政治集資醜聞，事件升級至刑事問責階段。



東京地檢此番行事亦相當絕斷，直斥安倍派行事惡劣，連該派位於千代田區的總部亦遭搜查。傳媒此時又取得內部消息，指被盤問的安倍派人員已經招供，按照上級指示，他們沒有將宴會劵收入作為政治獻金呈報。



至此，無論是針對安倍派的公眾輿論壓力，還是刑事問責威懾均已經形成。坊間於是吹風稱，岸田有意清理內閣全部15名安倍派閣僚。風聲一出，媒體和公眾焦點自然全部集中到了岸田身上。



果然，岸田發表講話：「為了讓自民黨的風氣煥然一新，會站在戰鬥前列。」這番話的雙重含意再明顯不過 - 岸田希望自民黨「風氣煥然一新」，即等於變相證實了內閣清理門戶的傳言；而他仍會站在「戰鬥前列」，意即戰至魚死網破也絕不言退。

林芳正協助岸田內閣起死回生（美聯社）



岸田：「會站在戰鬥前列」



正所謂「狹路相逢勇者勝」，眼看著岸田已近垂死掙扎，怎料到安倍派先捱一記重棒。在東京地檢已然入屋搜查鐵證的威懾下，不待岸田親自出手，由經濟產業相西村康稔帶頭，總務相鈴木淳司、農相宮下一郎、官房長官松野等人，於上周四（14日）乖乖向首相集體請辭。



當岸田親信林芳正接過官房長官之職，被問到有何感想時，他的回答是「晴天霹靂」。林芳正剛在9月的內閣重組中被撤除外相要職，外間滿以為他的去職，預示岸田亦將在安倍派等門閥進逼下大權旁落。誰能料到岸田大內總管的要職在等著林芳正？



這場「內閣滅門」之亂，使得安倍派黨大佬們在黑金醜聞下，一個個被押上政治生命的刑場，自民黨最大派系群龍無首，已經難以形成逼迫岸田下台的勢力。林芳正現在的首要任務，就是協助岸田拯救內閣形勢於水火。雖然目前岸田民調支持率跌至低谷，但只要肅清了大大小小不聽話的派閥，沒有了逼宮壓力，岸田硬著頭皮也可以把餘下的一半首相任期走完。



至於民調，在經濟不景氣和政治黑金醜聞打擊下，目前有44.5%公眾希望岸田盡快落台。但話說回來，有高達58.6受訪者認同岸田清理安倍派。換言之，岸田繼續以強硬手段「清黨」，倒蠻有可能一箭雙雕，既確立他在自民黨的共主地位，又挽回他的一部分民望。

岸田為核污水排海開綠燈，引發民意不滿（資料圖片）



岸田由淺灘游回深海



換一個角度看，自民黨支持度雖然已跌至26%，但緊接其後的極右翼日本維新會只有12%，主要反對黨立憲民主黨亦只有9.3%。所以，自民黨仍較其他黨佔有領先優勢。如果岸田在林芳正協助下調度得當，自民黨支持度從谷底回升，他仍能由政途的淺灘游回深海。



安倍派傾覆留下的懸念是，岸田如此大手筆趕盡殺絕的行動，底氣來自何方？如果他能夠扭轉形式，又會引領日本走向何方？安倍派的傾覆，標誌著外交意義上主張務實的「安倍主義」，和經濟政策上的「安倍經濟學」步入尾聲。而岸田在執政兩年間，在施政理念上並未展示出如安倍般的一致性。



事實上，岸田行事充滿矛盾，猶如一位變色龍首相：他上台之初提出「新資本主義經濟」，呼籲企業為員工加薪，因此被日本學者視為自民黨左派。但與此同時，他又強行推進了核污水排海，將東電的大企業利益，凌駕於漁民、農民、災民之上。



在國際事務上，他一方面以廣島人身份推動無核化世界，但與此同時又積極擴軍，把日本軍費開支推到前所未有高度。岸田隨時都在變臉，對黨友和國民尚如此，對外更將會是如此。