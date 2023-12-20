全球最佳航空排名2023公開！國泰、新航10強不入？中華航空憑一原因驚喜躋身第8！

平時買機票去旅行，主要考慮都是航班時間、價錢及座位舒適度，航空乘客權益服務平台 AirHelp 最近就按照航空公司的準點率、旅客滿意度，以及旅客提出索賠要求時的應對進行排名，以往長駐「全球最佳航空」三甲的新加坡航空竟然不入 10 強，國泰航空則排第 46 位，哪個項目成失分位，輸給中華航空？即睇完整 10 強名單。

AirHelp 於今年初至 9 月 30 日間為 83 間主要航空公司評分，當中卡塔爾航空（Qatar Airways）以 8.38 分榮登榜首，緊隨其後是德國歐洲之翼航空（Eurowings），獲得 8.27 分，波蘭航空（LOT Polish Airlines）則排第 3 位。而全日空（All Nippon Airways）及阿提哈德航空（Etihad Airways）同以 8.07 分並列第 4 位。較驚喜是台灣的中華航空也打入 10 強，以 7.92 分排第 8 位，其準點表現 7.5 分，旅客滿意度 8.1 分，而糾紛處理獲 8.2 高分。對比新加坡航空及國泰航空，雖然兩者的準點表現、旅客滿意度均比華航略優，但索賠處理一項分別只有 5.4 及 4.3 分，成最大失分位，最後僅以 7.35 及 6.77 分分別排第 26 和 46 位。

卡塔爾航空

中華航空

AirHelp 10 大全球最佳航空

第1位︰卡塔爾航空（Qatar Airways）—8.38 分

第2位︰歐洲之翼航空（Eurowings）—8.27 分

第3位︰LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）—8.11 分

第4位︰阿提哈德航空（Etihad Airways）—8.09 分

第5位︰全日空（All Nippon Airways）—8.09 分

第6位︰奧地利航空（Austrian Airlines）—8.07 分

第7位︰美國航空（American Airlines）—7.97 分

第8位︰中華航空（China Airlines）—7.92 分

第9位︰挪威優德魯航空（Wideroe）—7.89 分

第10位︰聯合航空（United Airlines）—7.88 分

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