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20/12/2023

股神拍檔的拍檔是李䘵

#理財 #女子愛財 #投資 #李䘵 #比亞迪 #芒格 #巴菲特
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　上日提到，股神巴菲特的拍檔查理芒格(Charles Munger)，早前以99歲高齡離世，這除了是股神的損失之外，也是投資界的重大損失。

 

　　當我不斷重溫原名為《Poor Charlie’s Almanack》、中文譯成《窮查理的普通常識》的投資天書時，腦海中就不斷浮現這位慈祥老人的樣貌，更重要是他的投資智慧。

 

　　上日也提到，芒格有三大投資原則，但三個原則都完全相同，可見他認為「股價合理的卓越企業，勝過股價便宜的平庸企業」是多麼重要了。

 

　　我看的是中文譯本，而把原書引薦譯成中文版的，原來就是當年八九學運領袖之一李䘵。李䘵流亡美國之後，在哥倫比亞大學唸書，畢業後在華爾街工作，並創立了自己的投資公司，為客人管理資產。

 

　　2003年可算是他人生的另一轉捩點，當年他和芒格正式見面（早年已見過面，但沒有正式交談），互相交換投資心得之後，就覺得大家的投資理念十分接近。結果，芒格協助李䘵重組他的公司，而芒格和巴菲特的投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)也成為李䘵投資公司的其中一位客戶。

 

 李䘵及芒格時常交流投資心得。（網上圖片）

 

　　但最為人津津樂道的，當然是李䘵於2008年推薦芒格和巴菲特入股內地電池和電動車生產商比亞迪(01211)。當年巴郡以每股8元的價格買入比亞迪擴大後股本的一成，經過十多年的發展，比亞迪的股價已經翻了不知多少倍，而股神也開始他的沽貨行動（但我相信，股神不是因為基本原因沽售比亞迪，而是基於政治原因）。無論如何，這項投資，再為股神賺取過百億美元的利潤。

 

　　姊妹們，我提起李䘵，是想先引述他和芒格相識的經過，以及李䘵如何改變他的投資風格。

 

　　李䘵在華爾街工作多年，自己是管理對沖基金的，但為了控制基金價格的上落，即是減低基金的波動性，他要不斷沽空，即是說，如果是短期看淡的，就沽空該部分的股票，令到股價即使下跌，也可以賺錢。

 

　　不過，李䘵對於這種做法不以為然，其中一個原因是，沽空的最大利潤只是100%，即是股票價格跌至零，但理論上的損失卻可以是無限，因為看錯了，股價向上爆升，升幅可以是天文數字，即是一倍，甚至兩倍。

 

　　因此，雖然李䘵管理的基金波幅減少了，也總算有不錯的成績，但他卻感到很痛苦，因為要控制沽空的風險便要不停買賣。而這樣做的話，便沒有時間去研究一些長期的投資機會。

 

　　「坦白的說，我職業生涯中最大的失敗並不是由我錯誤決定造成的損失，而是在這一段時間裏不能夠大量買進我喜歡的幾支最優秀的股票，我為此少掙的錢到現在還在增加。」這是李䘵的自白。（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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