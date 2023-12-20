香港節日狂賞推勁多著數優惠！涵蓋3,000店舖！惠康送$170優惠券 / 抵食牛角聖誕燒肉放題 / PHD買滿$180送Pizza / LOG-ON買$400減$30 / 傢俬低至5折

又有著數？香港零售管理協會推出了「香港節日狂賞 - 聖誕及元旦篇」，有超過 100 個品牌商戶，涵蓋逾 3,000 間店舖參與，即是大家到相關店舖消費就機會有優惠，不論是超級市場、餐廳、服飾、電器、電訊、珠寶都有！對了，大家如果買聖誕禮物或去吃大餐前都可以看一看，多一些選擇！

香港零售管理協會由即日起至2024年1月17日期間，推出「香港節日狂賞 - 聖誕及元旦篇」，多達100個品牌商戶，涵蓋逾 3,000 間店舖參與。編輯在不同範疇都Pick了一些著數優惠，大家可以留意一下！

香港節日狂賞│超級市場編輯精選優惠

● Fusion：全線紅/白酒買滿$250即享9折、滿$600即享8折。

● 惠康、Market Place及3hreesixty：憑優惠券購物滿$600減$50；購物滿$1000減$120

香港節日狂賞│服飾編輯精選優惠

● 馬拉松：購買指定鞋衫享指定件數貨品低至75折

● LOG-ON：以EPS購物單一交易付款滿$400即減$30（優惠名額限首25,000個，每位持卡人每日只可享優惠一次）

香港節日狂賞│電器、電訊及支付平台編輯精選優惠

● 香港移動通訊有限公司：於1O1O Center／csl專門店選購指定淨機即減高達$500

● 豐澤：門市限定$5音訊產品優惠券、$50電動鬚刨、美容產品或電動牙刷產品優惠券

香港節日狂賞│百貨家品編輯精選優惠

● 日本城：聖誕樹6折優惠、聖誕燈飾85折優惠

● 永安百貨：於冬季超值大減價期間即日累積購物滿$1,500，即可換領$50永安現金優惠券1張

● at.home：低價煥新傢俬低至5折(MIRROR 2.5座位多功能寵物布藝梳化只售$4,788、AIMON餐檯椅組合 (一檯四椅) 只售$3,980)

香港節日狂賞│珠寶編輯精選優惠

● 周大福：購買一口價珠寶鑲嵌類產品即可獲25%回贈優惠

● TSL謝瑞麟：「滿心花鑽系列•花悅」貨品低至85折

香港節日狂賞│化妝品、護理編輯精選優惠

● 華潤堂：即日至12月28日，指定野生冬蟲夏草低至6折

● 萬寧：精選口腔護理產品買1送1

● 屈臣氏：易賞錢會員於屈臣氏門市買滿$600可享1,500易賞錢積分（每位會員只可使用一次）

香港節日狂賞│食品編輯精選優惠

● 牛角Buffet：聖誕滿喫燒肉放題只需$662

● 必勝客：堂食惠顧滿$180或以上即送原味／辣味雞翼1客

● PHD：凡堂食/外賣自取惠顧滿$180即可免費獲千島夏威夷普通批一個

如果想知更多著數，記得去官方網站看看。不過，提一提大家，部分優惠是和不同的支付平台合作的，好像是聖安娜餅屋HK$50優惠券詳細要參閲AlipayHK／内地支付寶app。以上優惠都各有不同的到期日子，所以大家用之前，一定要看清楚細則！

活動日期：即日起至2024年1月17日

詳情按此