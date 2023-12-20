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20/12/2023

東京拉麵 | 日本網民評分最高東京拉麵排名！日限60碗no.1長龍店、米芝蓮推介黑松露鵝肝菌拉麵、食材講究「純國產拉麵」

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　冬天去日本玩，最想食的絕對是熱辣辣的拉麵！有時凍冰冰行街經過拉麵店，從店內傳來湯底的香味，有時會不計較好味與否，都會走入去食一碗再去血拼！不過，如果對拉麵有要求，或是怕肥 quota 有限（如我），就會精挑細選一兩間去試。日本食評網 Tabelog（食べログ）最近公布了「拉麵 TOKYO 百名店」，即是網民評分最高的 Top 100，這次揀了 4 間比較人氣的拉麵店介紹給大家，當中兩間我有親身試過，都的確非常值得去試！但提醒一句，要試排名較高的拉麵店，都真的要花點時間去排隊，又或者要很早起身去「登記」！

 

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東京拉麵排名｜01. らぁ麺や 嶋：東京No.1長龍拉麵店！每日只賣60碗

 

　　香港人喜歡食日本菜，每次去日本都有一個長長的 bucket list，拉麵店還好，就算是No.1，只要係肯排隊，就總可以吃到，不似高級壽司，有錢都有時間都未必食到（好多都要熟客介紹）！這間拉麵店於 2020 年中開業，第一年開始已經是東京最人氣的拉麵店之一，近兩年更成為 Tabelog 排名第一的東京拉麵店，有 3.99 分，全國則排名第二位。

 

　　小店只得 6 個座位，每日只供應約 60 碗，星期六、日及假期不開門，非常「限量」供應。想食的話，好簡單，就是排隊！這裡採用「記帳制」，即是在門外的「留名紙」上順次序填上名字，旁邊寫住大約的入座時間，到時再返來吃。我當日早上 7 時多去到排隊，門外已經有十多人！大約 9 時左右（有時會早一點），店主便會拿出「留名紙」，排隊的客人便會順序填上名字，第一輪（頭 6 名）的客人 9 點半就可以入座，我則要等到 11 點，時間不算晏，所以在附近的 coffee shop 喝咖啡等夠鐘。如果入座時間晏一點，我會建議大家坐地鐵返新宿去行下街先！

 


店舖開門之前，已經有超過40人在排隊。（圖片來源：Katty拍攝）

 


店主提醒客人別在店舖門口排隊，要在近馬路那邊排；填完名後可以離開，到入座時間回來，在店外等叫名就可以。（圖片來源：Katty拍攝）

 


門外亦有告示提醒客人不可以帶BB車入店內，不可以講電話，不可以噴香水，打卡不可以影到店內的人（包括職員）。（圖片來源：Katty拍攝）

 

　　這裡主要供應3款拉麵——醬油拉麵、鹽拉麵及白醬油拉麵，而湯底由岡山縣產的山水地雞、山梨縣產的信玄雞等幾種不同的雞，加上本枯節（高級鰹魚節）、白蝦、貝柱等熬煮成，香濃而不膩。我點了「上らぁ麺（醤油）」，有煮豚、炭火燒豚、海老雲吞、肉雲吞及味付玉子，湯底鮮甜，醤油味香濃，面頭加了一些雞油，特別香；兩款豚肉都很有特色，不是一般拉麵的叉燒，炭火燒豚更是即燒，有焦香味；雲吞的餡料比較少，但勝在皮夠滑；麵條是較幼身的直條麵，十分掛湯。如果貪心點「特上らぁ麺」，更有蛋兩塊不同煮法的豚肉及一塊炭燒雞腿肉，又豐富又有心思又好食，難怪成為 No.1！

 


「上らぁ麺（醤油）」（上醬油拉麵），1,600円，有煮豚、炭火燒豚、海老雲吞、肉雲吞及味付玉子。（圖片來源：Katty拍攝）

 


拉麵的湯底香濃而不膩。（圖片來源：Katty拍攝）

 


較幼身的直條麵，十分掛湯。（圖片來源：Katty拍攝）

 


雲吞餡料比較少，但勝在皮夠滑。（圖片來源：Katty拍攝）

 

らぁ麺や 嶋

地址：東京都渋谷区本町3-41-12

營業時間：9:30am-4pm（賣完就關門），星期六、日及假期休息

網址：https://twitter.com/ramenya_shima

交通：地下鐵「西新宿五丁目駅」步行約5分鐘

 

下一頁︰米芝蓮必比登推介！衝激味覺黑松露鵝肝菌拉麵

 

 

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