20/12/2023
品牌如何用大眾點評做Marketing？ 2大功能可掀品牌熱潮刺激消費力！
Rebecca Wong
Rebecca Wong
中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」
跨境營商戰略
逢周二刊出
大眾點評是一個人們非常熟悉的吃喝玩樂消費第三方平台。各種生活消費場景的商家紛紛進駐，成為實體店線上流量曝光的重要管道之一。正如大眾點評平台本身的名稱所示，「大眾」、「點評」揭示了點評功能在平台的重要性。順應市場，為了讓自己的店鋪擁有更大的曝光率，吸引客戶，點評達人應運而生，那商家該如何抓住點評紅利，實現達人與點評的合作共贏呢？
1.點評功能是平台重要的內容產生形式
點評功能是顧客在消費體驗後，對店家、產品、店內環境，以及服務特色以文字、圖片、短視頻或地址定位形式，大眾點評在分享，跟去景點打卡的「到此一遊」類似。消費者可以對商家的口味、服務 、環境進行打分和星級評價。一般來說，消費者覺得來自大眾的點評比較真實的，所以對尚未到店光顧的顧客有很大的參考價值。
2. 商家都可以啟動點評功能嗎？
大眾點評的點評功能是商家吸引粉絲的有力工具，但在運營時也有一些需要注意的事項，包括以下幾個細節：
● 點評數據真實可信：累計點評的真實性、參考性、有效性。
● 高評分排名：在本地用戶、外地用戶、有經驗用戶、中高消費用戶等核心用戶群中獲得高評分，口味排名靠前。
● 符合用戶日常消費：考察性價比指標，滿足當地居民外出就餐的日常消費水準。
● 確保數據公平性：在考察期間，與大眾點評合作的霸王餐、免費菜等活動產生的評論，將減少評選參考。
● 良好的食客體驗：入圍餐廳在公示期間獲得了食客和匿名客戶的一致好評。
● 無炒作：在檢查期間，該餐廳未因誘導好評、炒作等欺騙用戶點評的行為受到處罰。
● 無其他違法違規行為：該餐廳在檢查期內不存在證照不全、食品安全規定等違法違規行為。
3.點評和達人探店的功能真有大作用嗎？
點評的評價可直接影響店鋪的星級、排名、轉化率，所以說是點評的核心中的核心，也毫不誇張。通過達人探店不僅能增加傳播力度，對門店的排名、拉新、引流都有很好的幫助。
● 高曝光及引流：達人探店展示在大眾點評的獨立欄目，具有特別標識標注。不僅搜索相應店鋪的用戶能看到達人探店的內容，關注了達人的粉絲也能看到。官方的點評達人探店版塊會有至少上萬到十萬不等的流量曝光，每個人平時的搜索、點擊習慣不同展示在主頁的探店內容也不同。
● 提升排名增加銷量：通過第三方運營平台組織達人探店，一般都會給達人佈置探店任務，如帶話題評論、招牌菜收藏點贊或購買團購券、拍攝短視頻等。一方面可以提升店鋪排名和菜式榜單排名，一方面在可以打造引流爆款、帶動菜式銷量。
4.點評達人的分類
點評功能也可把使用者區分為幾個種類，一大類當然是到店就餐後的消費者，還有一大類則是專門的探店達人。
普通達人：能創作一些內容，但數量和頻率不高；
超級達人：能夠大量創作高質量圖文內容，且數量多、頻次高；
時尚達人：粉絲數量多，能為平臺樹立品牌形象，個別還需單獨簽約
應對市場需求，出現了許多職業點評達人，這也進一步推動了大眾點評優質內容的生產。
5. 大眾點評的內容輸出要求
關於消費者體驗點評，一般來說，主要是基於消費者自身的感受。但是，對達人探店內容也有要求，如：專業創作，細緻全面，文章原創，符合基本門檻：標題+ 5 張圖片+ 300 字+關聯美食商。
6. 運營好點評模組
● 尋找達人：有的達人帳號權重不高，所以可信度和曝光度就會比較低。所以找達人探店時要先篩選帳號。如果該達人的最近評論大部分都上了精選，就可以考慮。
● 真實性要求：要求寫手在同行業店鋪流覽時間不少於20分鐘，並在其他店鋪預約或諮詢，然後在不搜索店鋪名稱的情況下找到我們的店鋪，在店鋪內進行諮詢和預約，並停留5分鐘以上。
● 驗券：要求到店並且現場驗券。不能遠程驗證優惠券。
● 不要馬上評價：要求達人不要立即寫評論，在2天左右更合適。同時，避免大量同時鋪評論。點評內容應避免敏感詞，內容應該比較客觀，不要太誇大。
大眾點評網的點評功能，對於想要客似雲來的商家來說，一直都是非常有吸引力的。對於消費者來說，它們更簡單，功能更強大。更真實。如果商家能很好地操作這個模組，就能輕鬆給店鋪引流，帶來巨大的曝光，大幅度提高銷售額。
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