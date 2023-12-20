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20/12/2023

聖誕好去處2023｜澳門一日遊6大玩樂、美食推介！哈利波特展走進霍格華茲魔法世界 / 賽車模博物館體驗三級方程式 / 人氣老字號食葡撻蛋球仔

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Text: Sammy Leung

　　又到聖誕、又到聖誕，今個聖誕大家有甚麼節目呢？如果不會外遊，又不想在香港過聖誕，大家可以考慮來一個澳門之旅，地點相當地又有點新鮮感。而近日，澳門有新的哈利波特展覽，今次一共介紹6大玩樂及餐飲，讓大家可以來個聖誕澳門一日遊！

 

聖誕澳門一日遊│1. 哈利波特展覽：重現《哈利‧波特》系列電影中的場景

 

　　第一個當然要介紹近日最大熱的打卡位，如果你在澳門倫敦人附近走過，可能就會見到有不少著住魔法師袍的人走過，對，因為近日有哈利波特展覽！巡迴展覽「哈利‧波特™：展覽」（Harry Potter™: The Exhibition）近日在澳門倫敦人舉辦，利用了一流的設計和互動技術重現《哈利‧波特》系列電影中的場景。當中有多個展區，好像是霍格華茲城堡展區、大禮堂展區、學院區、教室等等，連海格的小屋及禁忌森林都有，大家可以看到原創服裝、道具、場景佈置。

 

 圖片來源：澳門倫敦人

 

　　另外，你更可以參加互動式故事體驗，選擇你最喜歡的霍格華茲學院、魔杖和護法，體驗自己的魔法之旅程，更可以了解幕後的電影製作細節。另外，哈利波特展覽中更有紀念品專門店，大家可以入手服飾、食品，所以哈利波特粉絲一定不可以錯過。

 

 圖片來源：澳門倫敦人

 

 

哈利波特展覽

價錢：

成人門票-假日票 $268

兒童門票-假日票 (3-12歲) $208

成人門票-平日票 $218

兒童門票-平日票 (3-12歲) $168

地址：澳門倫敦人3樓

開放時間：每日上午11時至晚上7時 （最後入場時間: 晚上6時15分）

詳情按此

 

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