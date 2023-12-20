連任無懸念，埃及難擺脫軍人總統惹爭議

說起埃及，大家都會以文明古國形容之，但其實這個古國早已遠去，取而代之是一頁又一頁的殖民歷史，繼而是世俗與宗教、獨裁與民主之間的劇烈鬥爭，特別是過去10年軍人政府回歸，民生經濟不僅沒有起色，反之大幅下滑，近年更面對疫情肆虐、俄烏和以哈兩大戰爭衝擊，本已脆弱的埃及經濟被徹底打垮了。當外界正關注剛在大選連任的塞西如何處理加沙危機之際，國內人民卻關注塞西怎樣解决經濟問題，他們把經濟罪責歸咎於軍人總統助大了軍隊企業的勢力，擴大了經濟的不正義。

軍隊在埃及獨立歷史裏有其特殊的位置，發生在2011年的「阿拉伯之春」，欲推動軍政分家，最後功敗垂成，塞西於2013年發動政變推翻革命後首任民選文人總統穆爾西，把埃及又拉回到軍政合體的年代。

塞西（圖）2013年推翻革命後首任民選文人總統穆爾西，令埃及回歸軍政合體。(Shutterstock)

回溯歷史，埃及經過土耳其奧圖曼帝國幾個世紀的統治後，又遭英國殖民統治。在埃及，英國不但進行軍事佔領，在政治、經濟、文化方面，亦對埃及造成很大的影響。從《賽克斯皮科協定》(Sykes-Picot Agreement)造成殖民瓜分阿拉伯土地，到《貝爾福宣言》協助猶太人在阿拉伯土地上建國，阿拉伯人恍然大悟，知道自己已經完全被西方列強出賣了。

英國完全控制了埃及，還包括埃及的經濟命脈蘇伊士運河，這點進一步激起埃及的民族意識。此時，世俗化的民族主義運動卻銳不可擋，而推動民族解放的「自由軍官集團」便是民族主義運動的火車頭，最後帶領埃及走上獨立之路，其領導人納賽爾將軍成為開國之父，也是阿拉伯世界備受尊崇的民族革命英雄，埃及人更視他為阿拉真神派來的拯救者，如果他沒有被暗殺並存活至今，阿拉伯世界可能是另一番景象了。

從中我們可看到「自由軍官」在埃及當代歷史舉足輕重的角色，從而令軍隊在埃及社會中發展出根深蒂固的主導地位。況且埃及處於地緣戰略重要位置，乃是美國在中東地區的重要棋子，起著不可忽視的制衡作用，而埃及到了穆巴拉克時期，已經成為中東第三軍事大國。國際工業體系的發展在某種程度上得力於美國，美國過去給予埃及的援助，在中東僅次於以色列。

穆巴拉克深知軍事力量的重要性，這不但提高埃及在中東的軍事地位，而且有助於穩定軍政合體，因此埃及和美國關係非比尋常，而前者又樂於成為後者密切的反恐夥伴。如是者，當被視為哈馬斯支持者的埃及穆斯林兄弟會借「阿拉伯之春」成功奪權，並且企圖大搞軍政分家，自然令埃及軍方和美國不悅，欲除之而後快。

事實上，自埃及第二任總統薩達特上台，實行「經濟開放」政策後，軍隊可以經營企業，並在經濟發展中所佔的份額不斷提升，令到民眾猜疑埃及軍隊在國民經濟中勢力龐大，存在著一個平行的「經濟王國」。最重要的是，在軍政合體下，軍隊擁有絕對優勢取得埃及公共設施和基礎設施的建設項目，如公路、港口、管道和大橋等，這逐漸成為埃及社會難解的貪污溫床。

埃及軍方在競投國內公共基礎設施的建設項目上，擁有絕對優勢。(Shutterstock)

究竟埃及軍隊佔經濟總量的真實比重有多少？由於數據欠透明，官方雖說不多，但民間就是不相信。自從2013年7月穆爾西被推翻後，埃及軍方開始承接更多大型公共基礎設施的建設項目，包括2015年8月完工的蘇伊士第二運河，和開羅東部新行政首都建設和百萬住宅項目等。

到了2015年12月，塞西又頒布第466號總統令，允許軍隊通過其所擁有的「武裝部隊土地項目組織」(armed forces land projects organization)名義下合法經商，並且可以和國內外私人資本合作成立商業機構，令人們擔心最近政府宣布所謂國退民進的經濟政策，只不過是一個掩眼法。

埃及人擔心軍隊日後可進一步利用其土地儲備，參與大型住房和基建項目，並從中謀取暴利，削弱民間經濟，進一步擴大貧富懸殊，而且無法解决埃及經濟結構性問題。在埃及好大喜功的大白象工程下，加上埃及外債龐大，為求貸款，不得不聽從國際貨幣基金會的建議，實行緊縮政策，埃及老百姓在大選過後可能迎來更艱難的日子。