從姤卦看以巴戰爭的元兇

以巴戰爭持續至今，變本加厲，前景令人擔憂。此戰源於2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯由加沙走廊發動軍事行動，發射逾5000枚火箭彈襲擊以色列，並俘虜多名以色列軍將領，以色列翌日隨即報復，向對方空襲予以還擊，造成了可怕的流血事件。現時巴勒斯坦死亡人數以萬計，其中超過六成為兒童和婦女。

10月28日聯合國大會就約旦決議草案進行投票，草案呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，立即向整個加沙地帶的平民提供基本物資和服務，譴責所有暴力行為。可惜這項決議並無約束力，以色列大可置之不理。不過帶頭反對的美國，已失去其傳統盟友，如英國、西班牙、日本等支持，開始顯得孤單。

到了12月8日，聯合國安理會又呼籲立即在加沙實行人道主義停火的決議草案，該草案由阿聯酋提出。而安理會決議案需有至少九票贊成才能「過關」，且沒有常任理事國否決。是次表決，有13票贊成，可惜五個常任理事國中，中、俄、法贊成，英國棄權，獨美國一票反對，令議案否決。這就不難看出，以巴戰爭有幕後推手，暗中操控大局的其實是美國，她才是以巴戰爭的元兇。

美國反對以巴人道主義休戰，不難看出她其實是暗中操控大局的幕後推手。(AP)

事實上，自20世紀60年代以來，美國一直是以色列的堅定支持者，以色列是美國最大的年度受援國，也是第二次世界大戰以來最大的累計受援國。現在幾乎所有美國對以色列的援助都是軍事援助，而在過去，以色列也得到了大量經濟援助。

在宗教和種族上，美國民主黨選民有相當比例的猶太教徒，共和黨選民也有相當比例的基督教福音教派，都很支持以色列。另一方面，在美國眾多知名財團和大資本家中，猶太裔是一股難以忽視的勢力。在華爾街，金融精英約50%是猶太人。而對美國最有影響的200位文化名人中，有一半是猶太人。美國猶太人在美國政治、文化、經濟領域的勢力深不可測，以至於足以影響美國政壇的對外政策。

姤卦

在《易經》中，強勁有力、暗中發功而能影響大局的卦名姤卦，此卦是一陰爻周旋在五陽爻之間，唯利是從，而且力量強大。卦象是上乾下巽，巽為風，風無孔不入，象徵美國插手世界各地的政治，卦辭說「勿用女壯」，「壯」可解作「戕」，指傷害，說明美國在世界各地興風作浪、挑撥離間，已造成不少禍害。

姤卦六爻，正好描繪了以巴戰爭從開始到完結的全部場景。初六的「繫於金柅」、「羸豕孚蹢躅」，可比喻加沙的巴勒斯坦人已成甕中之鱉，像瘦弱的小豬被縛在銅製的刑具上，大叫大嚷也沒用，備受欺凌；九二的「包有魚，不利賓」，包可解炮烙，魚通餘，賓指臏刑，指以色列初時的濫炸尚留有餘地，只是炸斷手腳；但九三的「臀無膚，其行次且」，指加沙已體無完膚，傷痕累累，走投無路。

以軍對加沙狂轟濫炸，造成大量巴勒斯坦人傷亡。(AP)

到九四的「包無魚，起凶」，狂轟已不留餘地，大開殺戒；然後是九五的「以杞包瓜，含章，有隕自天」，指戰爭如天降大災，除了炫耀戰功，沒有實際好處，有如中看不中用的葫蘆；最後是「姤其角，吝」，結局是走入死胡同，即使戰勝了，也會在頭上刺青黥面，罪責會釘在歷史的恥辱柱上，受到歷史的懲罰！