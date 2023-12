傳媒稱紅海戰局,但筆者傾向看今時紅海是政多於戰。

美國防部長奧斯汀於19日宣布組成支十國部隊去保護經過紅海的船隻,此十國為:美、英、加、法、意、荷蘭、挪威、巴林、塞吉爾、西班牙,由美國主導任務。但法國已宣布其海軍由其國家指導成立個Operation Prosperity Guardian,即不是直接聽命於美國。

這個局面看來怎不是戰而是政?不急,且看10月10日《華爾街日報》的報道(圖一)。

當日之前胡塞武裝已向以色列船隻射了導彈,但為甚麼美國當日不撐以色列去還拖?《華爾街日報》分析話美國不想揭起另場區域戰爭。

又為甚麼不想另開戰場?

1.《華爾街日報》謂白宮這樣說:「High-level consensus within the administration that it does not make sense for the US military to respond directly to the Houthis.」

美國高層認為對胡塞直接用武是無腦。

2.促成這個「無腦」的認識應是圖二所見,沙特叫美國對胡塞武裝要節制。留意,圖中的直升機是胡塞武裝的,即是胡塞武裝要劫船是不用小艇逼近有關船隻,而是空降來劫,這將會有效得多。也門的胡塞武裝是迄今回教徒中最站出來支持巴勒斯坦的。

胡塞武裝是受到伊朗支持的,而沙特與伊朗和也門胡塞武裝一直有牙齒印(因宗教派別不同)。但在最近,沙特就和伊朗拍膊頭,跟胡塞武裝也簽了和平協議,沙特是絕對不想這個得來不易的和平之窗被打破,更何況胡塞武裝是表明反對以色列對加沙的侵略,對巴勒斯坦人民的迫害,不是支持跟以色列開戰的哈馬斯。這是個站在道德高地的正義呼聲,沙特對巴勒斯坦人民是不能不支持,因此對胡塞武裝的導彈飛越沙特領空而去打以色列船隻只會隻眼開隻眼閉,亦因此,沙特會為這個幾十年來的死對頭胡塞武裝開口叫美國忍手。美國為討好沙特,不讓沙特走太遠,遠到大幅接受人民幣來買沙特油,也只好「無腦」地講直接打胡塞武裝是「無腦」。

胡塞武裝今次也是賣了口乖的,在12月16日,也門胡塞武裝在阿曼斡旋下,胡塞武裝曾與「國際」各方進行會談,重申只有以色列對加沙的「侵略和封鎖」要讓人道物資入到加沙才會停止對以色列船隻或前往以色列船隻的攻擊。

應對美國在12月19日的十國聯海軍,胡塞武裝立馬反擊,稱只會攻擊以色列船隻或前往以色列的船隻。在十國聯軍後,胡塞武裝組織稱仍會每12小時攻擊一次,如真是12小時便一擊,就會更加劇紅海的船運危機(圖四)。

應對紅海這個「戰」、「政」局,全球十大貨櫃船公司除以色列以星航運(ZIM)外,很多已暫停紅海航線或繞道好望角。全球約15%航運都經紅海入蘇伊士運河,如繞道好望角,航程將增加9至14天。

蘇伊士運河是連接歐亞最短航線,全球約12%的貿易運輸會經過紅海,其中包括全球30%的貨櫃運輸,平時由上海至鹿特丹,經紅海,需時27天(圖五)。

對投資者言,凡有亂事,都是有機,亞歐海運如繞道好望角,會減低運力25%左右。而在未來一、兩個月,是國際航運業簽2024年全年運費長約的關鍵期,如屆時海「戰」、「政」局仍未能解決,即是2024年的運費是會企高位。對船公司言,是可以有賺大錢或蝕大錢機會,看紅海局勢怎發展和簽約時以何價落槌。

紅海之亂推高歐洲通脹

要留意的是在新冠疫情壓港危機,讓不少船公司訂購新船,現時開始交付,即是運力是有所提高的,此即要像近日的一時升了三成的運費是不可持久的,但運費總有點提高是必然的。運輸成本提高會使信貸成本提高,亦將會推高通脹,這對歐洲的通脹影響是大於對美國的通脹影響。尤其是能源方面,有4.5%的全球原油、9%的石油產品、8%的液化天然氣是經過蘇伊士運河,影響還是大的。但是不足以讓油價大升的(圖六),但散裝貨的貨櫃租金就已升到2023年以來的最高水平了(圖七)。

要止紅海之亂,先要以色列退出加沙,不再迫害巴勒斯坦人,不然胡塞武裝不要說是每12小時打你一炮,就算是12日打你一炮,只要是專打以色列船或駛往以色列的船,胡塞武裝仍可以正義之師自居,長打長有。