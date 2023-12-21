姚焯菲Chantel設時裝品牌！晚裝裙賣$4,596被網友批：擺到明水魚價！一件外套疑與淘寶撞款貴$2,700

17歲的Chantel姚焯菲近日與友人策劃期間限定時裝品牌「Chantel x Ade」，品牌於昨日（19日）正式開幕。早前品牌舉行時裝展示活動，樂易玲、JW王灝兒、陳奐仁等都有到場支持。

這時裝品牌屬期間限定，於今日至十二月二十二日推出。時裝展示活動以及十二月二十二日或之前經網上銷售時裝的所得收益，扣除開支後將全數撥捐香港乳癌基金會，作慈善用途。而品牌的網上銷售平台會售賣約二十款由Chantel及朋友親自設計的時裝產品。

網上的產品示範照都是由Chantel同朋友親自做model，而在二十款時裝產品中，有手飾、外套、衛衣、牛仔裙、晚裝等，價錢由港元$240起，可以買到手飾，而最貴是一條晚裝裙，達$4596元。

不過有網友就指某些款式與淘寶款式相似，如有件星星外套，在這裡賣$2808港元，而在淘寶，一件類似外套用約$95港元就有交易。

有不少網友狠批價錢超離地：「擺到明水魚價」、「IG shop淘寶衫level賣名牌價錢」、「貴淘寶30倍……」、「仲差過淘寶，賣$50都唔想買啦」。另外，有網友更指她「成功靠父幹」：「有父幹就是任性」、「一個富爸爸的故事」、「人哋老竇都係志在俾零用錢個女玩下生意儲下經驗」。Chantel爸爸姚輝文係投資公司CFO，未知他對愛女今次創業有冇畀咩意見？