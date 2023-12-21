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21/12/2023

萬千星輝頒獎典禮2023｜TVB視后十強名單出爐！唐詩詠黃智雯離巢冇份爭獎！大熱《新聞女王》佘詩曼李施嬅爭后

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　　《萬千星輝頒獎典禮2023》將於下月14日舉行，昨日舉行記者會公布各獎項十強名單。最佳女主角十強方面，大熱劇《新聞女王》佘詩曼及李施嬅入圍毫無懸念，不過同屬自由身的唐詩詠及黃智雯，甫離巢便被飛出十強名單，注定與視后無緣。

 

阿佘是視后大熱。

 

　　「最佳女主角」十強名單包括：《有種好男人》李佳芯、《隱形戰隊》劉佩玥、《靈戲逼人》龔嘉欣、《破毒強人》胡定欣、《寵愛Pet Pet》林夏薇、《你好，我的大夫》蔡思貝、《香港人在北京》吳若希、《羅密歐與祝英台》陳茵媺、《新聞女王》的佘詩曼及李施嬅。

 

《新聞女王》5位女角均入圍女主、女配或女飛躍十強。

 

唐詩詠。

 

黃智雯在《隱門》表現出色，但視后十強止步。

 

　　《新聞女王》播出以來收視口碑超強，雖然佘詩曼及李施嬅已非TVB「親生女」，不過劇集聲勢絕對有助她們力爭視后，尤其阿佘更獲睇高一線。同人唔同命，《隱形戰隊》唐詩詠及《隱門》黃智雯相繼離巢，即使二人在劇中表現獲讚，尤其本月離巢的智雯在《隱門》飾演由柔弱變陰險的奸角，難度甚高，可惜雙雙被飛出十強行列。

 

吳若希首次入圍視后十強。

 

點擊即睇「最佳男主角」十強名單：

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　另外，今日的記者會上，「飛躍進步男藝員」因同票而出現11強，包括：陳浚霆、周吉佩、周奕瑋、容天佑、許文軒、孔德賢、林正峰、林景程、馬貫東、阮浩棕及吳業坤。

 

馬貫東不禁哽咽。

 

林景程為馬貫東拉票。

 

　　第五次提名男飛躍的馬貫東，哽咽表示今年非常想攞獎來證明自己；林景程自言已滿意成績，公開為馬貫東拉票：「我好支持馬貫東，我哋一齊打拼，睇到佢非常勤力。」

 

 

點撃即睇女飛躍十強名單：

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於記招司儀許文軒更加大陣仗，同時入圍「飛躍進步男藝員」及「最佳男主持」十強的他，獲多位同事齊聲拉票。首先，「男飛躍」十強周吉佩表示今年已超額完成：「問心我真係陪跑，懇請我嘅粉絲將畀我嘅票數投畀許文軒！因為我哋識咗好多年，見到佢好努力做好主持工作。」

 

黎諾懿都睇好許文軒。

 

周吉佩撐許文軒。

 

吳若希公開大讚許文軒。

 

　　而入圍「男主持」的黎諾懿亦「倒自己米」：「我知道主持我係新丁，我都係睇住你（許文軒）攞獎。」至於入圍視后十強的吳若希，亦出力為許文軒拉票：「我幫文軒拉票，佢做主持好犀利，我以歌手身分受訪，佢真係做足所有準備，對音樂好有熱誠，好有心機，男主持投佢一票！」

 

 

 

轉載自: 晴報

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